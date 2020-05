Donald Trump trece la acţiune şi emite o ordonanţă pentru modificarea reţelelor de socializare

Ordonanţa prezidenţială a modificat legea numită Secţiunea 230, care protejează platformele de socializare online de responsabilitatea pentru conţinutul postat de utilizatori, relatează Mediafax.

Noua legislaţie pe care vrea să o introducă liderul de la Casa Albă ar urma să amendeze normele în vigoare care au oferit protecţie companiilor social media faţă de eventuale procese intentate împotriva lor de către cei nemulţumiţi de conţinutul platformelor.

Donald Trump va ordona revizuirea „practicilor incorecte şi care induc în eroare" utilizate de platformele Facebook şi Twitter. Autoritatea de reglementare în domeniul Internetului va revizui şi sistemul spaţiilor publicitare de pe aceste reţele de socializare online, cu argumentul că „încalcă principiile libertăţii de exprimare".

Demersul lui Trump este văzut ca o încercare extraordinară de a interveni în activitatea reţelelor sociale, însă experţii sunt sceptici că legislaţia va trece de alte filtre juridice. Cel mai probabil, măsurile vor fi contestate în instanţă de reprezentanţii platformelor.

The Trump Administration is making sure your taxpayer dollars don't go to social media giants that unfairly repress free speech. pic.twitter.com/L3FiJ0eG5L