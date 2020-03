Donald Trump, surprins cum are pe notiţele sale termenul coronavirus înlocuit cu „virus chinezesc”

Acest obicei al preşedintelui SUA a fost observat atât la întruniri oficiale, cât şi pe postările de pe Twitter. Mai mult, un fotograf Washington Post a surprins notiţele modificate ale lui Trump: cuvântul «corona» era tăiat cu markerul, iar deasupra era scris «chinezesc», în loc de coronavirus fiind folosit termenul virus chinezesc..

Jobin Botsford, un fotograf al Washington Post, a publicat fotografia pe Twitter.

Close up of President @realDonaldTrump notes is seen where he crossed out "Corona" and replaced it with "Chinese" Virus as he speaks with his coronavirus task force today at the White House. #trump #trumpnotes pic.twitter.com/kVw9yrPPeJ