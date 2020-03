Companiile J&J şi Moderna au semnat acorduri cu guvernul american pentru posibile vaccinuri împotriva coronavirusului

J&J a anunţat luni că guvernul american va investi 1 miliard de dolari pentru a crea o capacitate de producţie suficientă pentru fabricarea a peste 1 miliard de doze a unui vaccin aflat în fază de testare, pentru oprirea răspândirii noului coronavirus care a ucis peste 35.000 de oameni la nivel global.

În cadrul acordului, guvernul va plăti 421 de milioane de dolari pentru susţinerea eforturilor companiei de a construi o nouă capacitate de producţia în Statele Unite.

În prezent, nu există tratamente aprobate sau vaccinuri specifice pentru COVID-19, boala respiratorie care a ucis peste 35.000 de oameni şi a infectat peste 745.000 la nivel mondial, în doar câteva luni.

Noul vaccin al J&J ar urma să fie gata de utilizare cel puţin până în 2021, întrucât trebuie să fie testat pe scară largă pe oameni înainte de a fi distribuit la sute de milioane, dacă nu la miliarde de persoane, pentru a preveni infectarea.

J&J a anunţat că a selectat propriul său vaccin candidat şi că va începe testele pe oameni în septembrie, cu obiectivul ca acesta să obţină autorizaţia în regim de urgenţă la începutul anului 2021, cu mult mai repede faţă de perioada tipică de 18 luni necesară pentru testarea aprobarea şi producerea vaccinurilor.

Directorul ştiinţific al J&J, Paul Stoffels, a declarat că grupul va începe deja să extindă capacitatea de producţie, chiar şi înainte să se ştie dacă vaccinul experimental candidat are efect. Compania îşi va asuma riscul de a începe să producă vaccinul înainte de a şti dacă acesta este eficace.

“Este singura opţiune pe care o avem pentru a produce vaccinul la timp”, a afirmat Stoffels într-un interviu telefonic.

Compania are o fabrică de producţie în Olanda, care poate fabrica până la 300 de milioane de doze de vaccin, a mai spus Stoffels, adăugând că ”în mod sigur nu va fi suficientă pentru întreaga lume”.

J&J începe acum să construiască o fabrică în Statele Unite, şi va putea începe producţia de vaccinuri până la sfârşitul acestui an, când datele testelor sale clinice vor arăta dacă vaccinul funcţionează.

Aproape jumătate din suma de 1 miliard de dolari va veni de la Autoritatea pentru Cercetare Avansată şi Dezvoltare în Biomedicină a SUA (U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority - BARDA), care doreşte să extindă o colaborare anterioară cu J&J.

Stoffels a arătat că J&J caută fabrici de producţie în alte părţi ale Europei şi Asia, capabile să fabrice tipul de vaccin la care lucrează compania.

Până în prezent, J&J nu a administrat doze ale vaccinului său oamenilor, dar Stoffels a spus că vaccinul pentru coronavirus se va baza pe aceeaşi tehnologie utilizată pentru vaccinul destinat Ebola, care a fost utilizat pe scară largă de oameni, iar compania îl consideră sigur.

Testele de siguranţă ale vaccinurilor sunt chiar mai importante decât cele pentru tratamente întrucât sunt administrate oamenilor sănătoşi, pentru prevenirea infectării. Numărul acestor persoane ar putea fi de 1 miliard de oameni la nivel global.

În studiile de laborator, vaccinul candidat a produs anticorpi de neutralizate puternici pentru virus, tipul necesar pentru un vaccin de succes.

J&J va continua testarea vaccinului pe studii pe animale, în această vară, şi intenţionează să înceapă testele pe oameni în septembrie.

Compania Moderna a început în această lună testele iniţiale pentru vaccinul experimental împotriva coronaviruslui, pe voluntari sănătoşi, ceea ce o plasează pe o poziţie de frunte în cursa de dezvoltare a unui vaccin viabil.

Moderna a semnat un acord cu Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), parte a Departamentului pentru Sănătate şi Servicii Umane al Statelor Unite ( U.S. Department of Health and Human Services).

Noul coronavirus, care a apărut în oraşul Wuhan, China, a infectat oameni în majoritatea ţărilor la nivel global. Statele Unite au cele mai multe cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 din lume, peste 143.000.