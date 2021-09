Coautorul raportului asupra atacurilor de la 11 septembrie, despre interviurile cu Bush: „Dacă am fi avut acele informaţii, am fi făcut lucrurile diferit”

Thomas Kean, fost guvernator republican al statului New Jersey, era decan al Universităţii Drew când a primit - alături de congresmanul democrat Lee Hamilton - sarcina de întocmi un raport despre atacurile teroriste de la 11 septembrie.





Prima alegere a preşedintelui George W Bush, în 2002, în fruntea acestei comisii a fost fostul secretar de stat Henry Kissinger, dar acesta din urmă a refuzat motivând un conflict de interese.





„Aproape majoritatea familiilor victimelor şi-au exprimat încă de la început suspiciunile că preşedintele ştia ceva ce nu a dezvăluit publicului american - că a existat o notă de informare zilnică din partea agenţiilor de informaţii în care apărea informaţia că teroriştii au de gând să folosească avioane în loc de bombe. Erau convinşi că era ceva pe undeva şi voia ca noi să aflăm dacă bănuiala lor e adevărată”.





Kean şi echipa lui s-au întâlnit cu şeful spionajului britanic şi le-au luat mai multe interviuri fostului preşedinte american Bill Clinton, vicepreşedintelui Dick Cheney şi lui Bush însuşi.





Kean îşi aminteşte că Bush l-a liniştit când s-a gândit că trebuie să încheie interviul pentru că trecuseră deja circa trei ore.





„S-a uitat la mine şi m-a asigurat: voi sta aici până vă voi răspunde şi la ultima întrebare. Nu voi pleca înainte să răspund la toate întrebările. M-am gândit: unde în lume se mai poate întâmpla aşa ceva? Un grup de cetăţeni nealeşi care n-au nicio funcţie publică sunt primiţi la Casa Albă şi preşedintele SUA îi asigură că le clarifica orice nelămurire. A fost unul din momentele de conştientizare”.





„Cred că ambii preşedinţi aveau sentimentul că, date fiind circumstanţele cu care se confruntau, au luat deciziile rezonabile, şi numai reflectând ulterior şi după ieşirea la iveală a numeroase informaţii, ambii nu şi-au putut alunga gândul: dacă am fi ştiut toate acele lucruri, am fi făcut lucrurile diferit”.





Kean spune că el şi echipa lui au obţinut în cele din urmă un acces fără precedent la informările zilnice prezidenţiale, rezumate ale unor rapoarte clasificate şi analize ale problemelor de securitate internă. Au putut examina documentele şi lua notiţe fără a putea pleca cu ele.





„Nu au vrut să ne dea acces la ele. A trebuit să ne luptăm pentru interviuri cu preşedintele, să putem examina informările zilnice, informaţii despre care spuneau că sunt la un nivel prea înalt chiar şi pentru noi. În cele din urmă însă, am primit absolut tot ce am cerut şi am putut să ne scriem raportul pe care l-am publicat tocmai prin prisma acestui fapt”.





Un document datat 6 august şi intitulat „Bin Laden e hotărât să lovească în SUA” a fost prima informare zilnică a preşedintelui care a ajuns la cunoştinţa publicului.





Familiile victimelor solicită de mult timp declasificarea unei anchete FBI privind o posibilă complicitate a Arabiei Saudite în atacuri, inclusiv legăturile între oficiali saudiţi şi doi dintre deturnători, care au locuit în California în lunile de dinaintea atacurilor de la 11 septembrie.





15 dintre cei 19 terorişti care au deturnat avioanele în acea zi erau cetăţeni saudiţi. Arabia Saudită neagă orice implicare în complotul teroriştilor şi contestă acţiunea în justiţie deschisă de familiile victimelor la un tribunal federal din New York.Preşedintele american Joe Biden a cerut recent o revizuire a documentelor din investigaţia FBI şi o declasificare a ei în termen de şase luni.





Raportul comisiei nu a „descoperit nicio dovadă că guvernul saudit ca instituţie sau oficiali saudiţi de nivel înalt ar fi finanţat” Al-Qaeda.





„Toate documentele pe care le-am citit, inclusiv acelea pe care familiile cer să le vadă, nu au oferit nicio indicaţie a unei implicări a unor oficiali din Arabia Saudită. Se prea poate să fi existat cetăţeni saudiţi implicaţi într-un fel sau altul, nu am cum să afirm ceva cu certitudine. Am găsit mai multe informaţii despre posibila implicare a Iranului mai degrabă”.





Kean spune că şi-a pus echipa să verifice flecare teorie o conspiraţie vehiculată de publicul american, oricât de ridicolă - evreii, dreapta, administraţia Bush care ar fi scos din ţară familia lui Bin Laden şi pe toţi arabii de nivel înalt pentru a nu fi interogaţi de FBI.





Comisia a făcut 41 de recomandări privind probleme de securitate internă, răspuns în situaţii de urgenţă, reformarea congresului şi politică externă. Raportul a fost publicat pe 22 iulie 2004 şi a fost printat de o editură privată pentru a fi mai accesibil publicului.





„Sentimentul nostru este că dacă FBI, CIA şi alte 14 agenţii de informaţii ar fi conlucrat, atacurile puteau fi prevenite. Am reorganizat aparatul de informaţii în ansamblul său, astfel încât să nu mai avem agenţii disparate, ci un singur şef peste toate - directorul informaţiilor naţionale- şi toate aceste agenţii să aibă întâlniri şi să facă schimb de informaţii”.