Afacerea Epstein: Un jurnalist susţine că Ghislaine Maxwell i-a dezvăluit existenţa unor fimuleţe compromiţătoare cu doi foşti preşedinţi americani

În noua sa carte „Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes”, jurnalistul Ira Rosen scrie că Jeffrey Epstein deţinea filmuleţe compromiţătoare cu Donald Trump şi Bill Clinton.

Jurnalistul precizează că a obţinut această informaţie de la Ghislaine Maxwell, fosta parteneră a lui Epstein.

Potrivit TMZ, jurnalistul ar fi contactat-o pe Maxwell în 2016, pe când America se afla în campanie, şi i-a spus că ştie de existenţa unor înregistrări video care îl puneau într-o lumină proastă pe Donald Trump, pe atunci candidat la Casa Albă.

„Vreau filmuleţele. Ştiu că el (Epstein, n. red.) îi filma pe toţi şi vreau filmuleţele cu Trump şi fetele”, şi-ar fi încercat norocul jurnalistul.

Ghislaine a căzut în capcană, spune el. „Sunt fiica unui magnat de presă. Ştiu cum funcţionează aceste lucruri. Dacă vrei să intri în asta, nu poţi să faci treaba pe jumătate. Dacă vei găsi filmuleţele cu Trump, atunci va trebui să le cauţi şi pe cele cu Clinton”, ar fi răspuns ea.

Prezentând acest scurt dialog, Ira Rosen afirmă că există dovezi ale implicării lui Donald Trump şi Bill Clinton în afacerea Epstein.

Deşi neagă că au fost beneficiari ai reţelei de prostituţie a lui Epstein, totuşi cei doi foşti preşedinţi americani au recunoscut că au întreţinut relaţii de amiciţie cu acest miliardar misterios. Donald Trump a vorbit cu admiraţie despre pasiunea lui Epstein faţă de tinere, în timp ce Bill Clinton a fost fotografiat de mai multe ori la bordul avionului miliardarului sau pe insula sa privată, descrisă de presa americană drept „insula orgiilor”.

Jeffrey Epstein s-a sinucis la 10 august 2019, în celula sa din Metropolitan Correctional Center din New York, unde fusese închis cu câteva săptămâni mai devreme sub acuzaţia de organizare a unei reţele de pedofilie şi recrutare de femei pentru servicii sexuale. Miliardarul risca închisoarea pe viaţă.

Ghislaine Maxwell, 59 de ani, a fost arestată în vara anului trecut. Este acuzată de trafic de minore şi incitare la prostituţie.