Rusia pregăteşte o ofensivă asupra Odesei dinspre Transnistria sau este o diversiune?

Dacă Moscova ar crea efectiv coridorul terestru pe care îl doreşte prin tot sudul Ucrainei până în Transnistria, acest lucru ar însemna o nouă încălcare a dreptului internaţional, un nou atac, în decurs de câteva luni, asupra unui stat suveran: Republica Moldova. Astfel, trupele ruseşti s-ar afla direct la graniţa cu România şi, prin urmare, cu flancul sud-estic al NATO. Ar fi un semn că politica de intimidarea a alianţei nu este suficient de intimidantă, avertizează Die Welt. Extinderea războiului ruso-ucrainean în Moldova ar avea „consecinţe ample pentru UE şi NATO”, scrie şi cotidianul irlandez The Journal, citând specialişti în domeniu.

Potrivit The New York Times, în Transnistria, care se întinde până la 25 de mile de Odesa, sunt staţionaţi cel puţin 12.000 de soldaţi ruşi :

”Odesa este potenţial o ţintă majoră în efortul Moscovei de a ocupa coasta ucraineană a Mării Negre. Un general rus a declarat săptămâna trecută că Rusia intenţionează să preia controlul asupra unei porţiuni care se întinde nu doar până în Crimeea, ci şi până în Transnistria. Dar nu e clar dacă declaraţia sa reflectă politica Kremlinului. Atacurile din Transnistria au fost efectuate împotriva clădirilor goale sau nefolosite în timpul vacanţei de Paşte şi nu au făcut victime”, menţionează ziarul american, citând oficiali moldoveni.

The Moscow Times citează experţi militari care avertizează că – şi dacă ar exista – un astfel de plan rusesc ar fi puţin fezabil în viitorul imediat, având în vedere dificultăţile logistice precum şi concentrarea de oameni şi echipamente din estul Ucrainei :

”În schimb, forţele ruse sunt concentrate în prezent la nord de oraşul-port Mariupol şi la sud de oraşul strategic Izium, în încercarea de a încercui trupele ucrainene în estul ţării. Aşa-numita „bătălie pentru Donbas” ar putea fi lungă şi anevoioasă, potrivit analiştilor, lăsând Moscovei puţine opţiuni dacă s-ar gândi să iasă din oraşul Herson şi să se îndrepte în direcţia Moldovei”.

Spre deosebire de The New York Times , care estima trupele ruse la 12.000, The Moscow Times vorbeşte despre doar ”aproximativ 1.500 de soldaţi, pe care Kremlinul îi numeşte forţe de menţinere a păcii”.

”În ciuda unui sentiment de solidaritate împărtăşit cu Ucraina, Moldova insistă asupra neutralităţii sale. Chişinăul a cerut în repetate rânduri plecarea forţelor de ocupaţie ruse din Transnistria - aproximativ 1500 de militari.

Prezenţa trupelor ruse, oficial pentru a proteja „minorităţile ruse”, şi dorinţa Moscovei de a menţine neutralitatea ţării, amintesc parţial de scenariul ucrainean.

Mai mult, prezenţa a numeroase arsenale militare îi face pe moldoveni să se teamă de ce e mai rău.

Cealaltă temere este că aderarea Moldovei la Uniunea Europeană ar constitui un casus belli pentru Moscova.

„Rusia pare defavorabilă intrării Moldovei în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, diferitele guverne apropiate Rusiei nu au putut obţine participarea la uniunea eurasiatică. Pentru Moscova, cel mai important lucru este să soluţioneze cazul Transnistriei în termeni proprii”, spune un expert francez citat de Le Figaro.

”Şi atunci, odată terminată invadarea Ucrainei, oare nu ar putea fi Moldova următoarea victimă a imperialismului rus?, se întreabă „Le Figaro“.

Interesul Rusiei în acest moment este să taie culoarul de legătură dintre România şi regiunea Odesa. Această legătură a fost, o dată, tăiată prin aruncarea în aer a podului de peste limanul Nistrului. Iar cealaltă legătură prin Palanca, prin Republica Moldova, foarte aproape de Transnistria, Rusia doreşte să o blocheze tocmai pentru ca din Occident să nu ajungă în regiunea Odesa arme şi muniţii care să consolideze apărarea Odesei în faţa unui previzibil asediu rusesc.

Transnistria, copilul Kremlinului

Transnistria a apărut ca o ancoră a Rusiei în 1992, după proiectul elaborat de Kremlin încă în anii 90. Astfel Kremlinul a reuşit să ne menţină în zona gri a Europei 30 de ani. Nicu Popescu, actualul ministru de externe, a scris despre conflictele îngheţate din URSS şi pasivitatea Europei într-o carte apărută încă în anii 2000 în engleză, tradusă şi în română. Republica Moldova, după războiul ruso-moldovenesc din martie – iulie 1992, a acceptat ca parte a negocierilor şi Transnistria. Nu cunosc dacă a fost lipsă de experienţă, şmecherie moldovenească sau prostie. Cei care au creat Republica Moldova în anii 90 le aveau pe toate. Acum putem vedea că oriunde pui degetul pe statul Republica Moldova e puroi, scrie Gheorghe Erizanu, în Ziarul de Gardă. Transnistria este copilul Kremlinului. Dar este departe de Moscova. Consumă gazul rusesc în cantităţi mai mari decât Republica Moldova. Dar nu-l plăteşte nici în ruble, nici în dolari. În 2008, după războiul ruso-georgian, Transnistria a refuzat să recunoască, imediat după Rusia, republicile rupte din Georgia: Osetia şi Abhazia. În 2014, când Rusia a invadat Ucraina, Transnistria trebuia să destabilizeze situaţia în zonă. Şevciuk, fostul preşedinte de la Tiraspol, s-a opus sau, mai degrabă, a mimat conflictul. Atunci a fost un incident la Varniţa.Ulterior Şevciuk a plătit cu funcţia şi a fost fugar la Chişinău. Transnistria este compania Sheriff. Care face bani. Legal, dacă nu se mai poate prin contrabandă. Scutită complet de impozite de Smirnov, primul preşedinte de la Tiraspol. Şi are nevoie de pace. Antrenor al echipei de fotbal Sheriff este ucraineanul Vernidub, care în primele zile de război a plecat şi s-a înrolat voluntar în Ucraina. Iar la primul meci de fotbal de la Tiraspol pe vreme de război fotbaliştii au apărut cu bannerul „Nu războiului”. Datorită gazului „gratuit” Transnistria produce energie electrică pentru Republica Moldova, la preţuri mai mici decât Ucraina sau România (care le formează din costuri reale). În aceste preţuri era şi este loc suficient pentru firmele căpuşe ale Chişinăului şi Tiraspolului. Poţi creşte beneficiul cât vrei. Oricum ştii că nu vei plăti niciodată gazul consumat. Transnistria produce cel mai rentabil metal la Râbniţa. Oricum nu plăteşte costurile gazului. Transnistria are una dintre cele mai mari ferme de kriptovalută din Europa. Oricum nu plăteşte costurile gazului. Transnistria are cel mai mare depozit de muniţie din Europa. Sunt cca 20 de mii de tone. Ultima inspecţie externă a fost în 2004 sau 2005. Depozitul este la Cobasna, la 2 km de frontiera Ucrainei. O eventuală explozie a depozitului ar echivala cu 10 kilotone. Little Boy, bomba atomică aruncată asupra Hiroshimei în 1945, avea 12 kilotone. În Transnistria sunt 1500 de soldaţi sub drapel rusesc din recruţi locali. Au 15 tancuri. Care nu pot fi pornite, zic experţii militari ucraineni. Ignatiev, responsabilul de externe de la Tiraspol a declarat recent: „Transnistria şi-a ales vectorul dezvoltării spre Rusia, iar gradul de integrare va fi determinat deja în baza expresiei că politica este arta posibilului. Noi singuri vom decide cum vom coopera.”

Ce spune Chişinăul?

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, dă asigurări că nu există riscuri ca Republica Moldova să fie atrasă în războiul din Ucraina. Potrivit oficialului, incidentele din regiunea transnistreană au avut menirea de a crea panică în zonă şi urmăresc destabilizarea situaţiei în întreaga ţară. Serebrian spune că instituirea unui cod roşu de atacuri teroriste în regiunea transnistreană este o acţiune inutilă, întrucât nu există riscuri ca zona să fie implicată într-un conflict militar, notează IPN.

Oleg Serebrian spune că provocările din regiunea transnistreană din ultimele zile sunt acţiunile unor forţe pro-război din zonă. Oficialul spune că există grupuri războinice în regiune, însă ideea implicării în conflictul militar din Ucraina nu este împărtăşită de liderii separatişti de la Tiraspol. Serebrian mai spune că panica din regiunea transnistreană se manifestă prin decizia multor cetăţeni de a părăsi zona.

„Exploziile care s-au produs au avut efecte minore, persoane n-au avut de suferit. Nimeni nici n-a revendicat aceste aşa-zise acte teroriste, ceea ce trezeşte semne de întrebare. Când realizezi un act terorist, în primul rând, îl revendici. Iar pagubele produse au fost, mai curând, minore. Efectul a fost unul psihologic. S-a creat panică în zonă, la punctele de trecere a liniei de demarcaţie. În partea dreaptă a Nistrului, panica nu se resimte”, a spus Oleg Serebrian în cadrul emisiunii „Joi cu Liliana Barbăroşie” de la postul public de televiziune.

Vicepremierul pentru reintegrare spune că deşi oficialii europeni îşi manifestă îngrijorarea în urma incidentelor din regiunea transnistreană, riscuri iminente la adresa securităţii ţării nu există.

„Codul roşu care a fost introdus este supărător pentru că noi nu vedem motive să credem că există un pericol real. Considerăm că un pericol de implicare militară a zonei nu există. Sunt nişte explozii care nu pot să nu aibă repercusiuni asupra moralului, asupra stării psihologice, totuşi, de aici şi până la a spune că există riscuri ca Republica Moldova să fie implicată într-un conflict militar este o cale lungă. Riscul ca aceste tensiuni, care nu sunt neglijabile, să se transforme într-un conflict militar nu există. Spre deosebire de Ucraina, noi nu am fost avertizaţi despre iminenţa implicării într-un conflict militar”, a mai spus Serebrian.

În data de 25 aprilie a fost atacat cu lansatoare de grenade sediul aşa-zisului Minister al Securităţii de Stat de la Tiraspol. Ulterior, la 26 aprilie, a fost atacat aerodromul de la Tiraspol şi au fost distruse două antene de radiocomunicaţii din satul Maiak.

Mai multe state au emis alerte de călătorii

Ieri, Bulgaria a emis alertă de călătorie în Republica Moldova, recomandându-le cetăţenilor bulgari să evite ţara, în legătură cu „situaţia complicată”. Tot ieri şi Germania a emis alertă de călătorie în Republica Moldova, însă nu pentru tot teritoriul ţării, ci doar pentru regiunea transnistreană.

Ambasada SUA din Republica Moldova a emis o alertă de securitate pentru cetăţenii americani aflaţi în Transnistria.

„Pe 25 şi 26 aprilie au fost explozii în Tiraspol şi lângă Maiak, în regiunea separatistă Transnistria. Ambasada SUA monitorizează îndeaproape situaţia. Sfătuim cetăţenii americani aflaţi în Transnistria să plece imediat”, este anunţul publicat pe pagina de internet a ambasadei.