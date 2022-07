Condamnaţi la moarte. Rusia trimite în Ucraina soldaţi cu doar câteva zile de pregătire: „Nu ştia cum funcţionează o mitralieră. Cum poţi să lupţi aşa?”

La mai puţin de două săptămâni după ce s-a înrolat în armată, Ivan se afla în prima linie a ofensivei Rusiei în estul Ucrainei şi participa la atacuri asupra poziţiilor ucrainene.

Ivan, în vârstă de 31 de ani, care pentru siguranţa sa a solicitat anonimatul, a declarat că a primit doar cinci zile de pregătire înainte de a fi transferat în Ucraina şi aruncat în luptă.

„Era un soldat în unitatea noastră care nu ştia cum funcţionează o mitralieră. Aşa că l-am învăţat pe acel tip cum să dezasambleze şi să asambleze o mitralieră. Nu aş fi vrut să fiu lângă el în luptă. Cum poţi să lupţi aşa?”, a declarat el pentru The Moscow Times.

„O săptămână [de antrenament] nu înseamnă nimic - pentru un soldat, este o cale directă către un spital sau un sac de cadavre", a declarat analistul militar independent Pavel Luzin pentru sursa citată.

Potrivit site-ului Ministerului rus al Apărării, un antrenament intensiv de patru săptămâni de arme combinate cu un curs de „supravieţuire” este „esenţial” pentru oricine semnează un contract cu armata rusă. Programul durează în total 240 de ore şi include trageri, aruncarea de grenade şi un studiu al tacticilor militare.

Cu toate acestea, pe fondul războiului din Ucraina, se pare că standardele de pregătire nu sunt respectate, potrivit lui Serghei Krivenko, directorul grupului pentru drepturile omului „Citizen. Armata. Law.” care oferă asistenţă juridică soldaţilor ruşi.

„Am fost abordat în mod regulat de părinţi ai căror copii au semnat un contract [militar] şi doar o săptămână mai târziu au ajuns în Ucraina”, a declarat Krivenko.

„Când a început operaţiunea militară specială - deşi, de fapt, este un război - am luat-o ca pe o tragedie personală”, a declarat Ivan, care a semnat în aprilie un contract de trei luni cu Ministerul Apărării. „Mi-am spus că vreau să merg acolo şi că nimeni nu mă va opri. Sunt un patriot”.

În curând a fost transferat la o bază militară din oraşul rus Belgorod, în apropiere de graniţa cu Ucraina. În mai puţin de două săptămâni, s-a trezit pe front.

„După toate controalele medicale, m-au întrebat dacă sunt pregătit să merg la baza militară poimâine. Ne-au antrenat timp de cinci zile, am aşteptat alte cinci zile pentru o rotaţie a soldaţilor şi apoi am plecat pe front”, a declarat el într-un interviu telefonic.

În cele cinci zile în care Ivan şi alţi soldaţi au aşteptat să fie desfăşuraţi în Ucraina, au efectuat câteva exerciţii de antrenament informale.

Deşi o astfel de instruire de bază poate fi suficientă pentru a le permite soldaţilor să îndeplinească sarcini simple în luptă, experţii militari au declarat pentru The Moscow Times că pregătirea militară ar trebui să fie mult mai amplă.

„Sunt multe lucruri care trebuie învăţate în ceea ce priveşte coordonarea şi cooperarea într-o echipă. Şi necesită destul de mult timp”, a declarat Samuel Cranny-Evans, analist militar la think tank-ul Royal United Services Institute din Londra.

Rata ridicată a victimelor înseamnă că armata rusă îşi pierde probabil coeziunea, potrivit experţilor, iar deficienţele de pregătire nu fac decât să agraveze această problemă.

Armata a început să amestece soldaţi din unităţi diferite, potrivit lui Dara Massicot, fost analist principal la Pentagon. „Soldaţii nu-şi cunosc comandanţii, nu ştiu unde se află unitatea lor în timp ce luptă pe teren”, a declarat Massicot.

„În plus, există o lipsă de specialişti [în armata rusă]. Acest lucru înseamnă că dacă un echipament se strică, pur şi simplu nu îl pot repara”, a adăugat ea.

