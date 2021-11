Preţurile petrolului au scăzut miercuri la minimul ultimelor patru săptămâni, ca urmare a stocurilor mari constituite în SUA

Contractele futures pentru ţiţeiul Brent au scăzut cu 2,73 dolari, sau cu 3,2%, până la 81,99 dolari pe baril, în timp ce cotaţia ţiţeiului West Texas Intermediate (WTI), de referinţă pe piaţa americană, a scăzut cu 3,05 dolari sau cu 3,6%, până la 80,86 dolari.

Aceasta este cea mai mare scădere procentuală zilnică pentru ambele benchmark-uri de la începutul lunii august şi cel mai scăzut nivel de închidere din 7 octombrie pentru Brent şi din 13 octombrie pentru WTI.

Stocurile săptămânale de ţiţei din SUA au crescut peste aşteptări, cu mai mult de 3,3 milioane de barili, dar stocurile de benzină au coborât la cel mai scăzut nivel din noiembrie 2017.

Organizaţia Statelor Exportatoare de Petrol şi aliaţii săi, grup cunoscut sub numele de OPEC+, se întâlnesc joi, fiind aşteptat să reconfirme planurile existente de creştere lunară a livrărilor, în pofida solicitărilor de suplimentare a acestora.

Grupul BP a anunţat marţi că va creşte investiţiile în petrol şi gaze de şist din SUA la 1,5 miliarde de dolari, în 2022, de la 1 miliard de dolari în acest an. Per ansamblu, producţia din SUA a crescut la 11,5 milioane de barili pe zi, echivalentul celui mai ridicat nivel din acest an.