Presă: Talibanii ar urma să declare Emiratul Islamic al Afganistanului. NATO încearcă să menţină aeroportul din Kabul deschis

Declaraţia ar urma să fie făcută de la palatul prezidenţial din Kabul, de unde preşedintele Ashraf Ghani a plecat în urmă cu câteva ore, el părăsind ţara.

Schimbarea numelui ţării are o simbolistică bogată şi reprezintă întoarcerea la vechea denumire avută sub guvernul talibanilor, demis de forţele conduse de SUA după atacurile din 11 septembrie.



Statele Unite continuă eforturile de evacuare a diplomaţilor şi angajaţilor de la ambasada din Kabul, precum şi a colaboratorilor şi a altor persoane din Afganistan.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunţat pe Twitter că Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord ajută pentru menţinerea aeroportului din Kabul deschis. “Am discutat cu premierul Marii Britanii, Boris Johnson şi cu miniştrii de Externe ai aliaţilor noştri Canada, Danemarca şi Olanda cu privire la situaţia din Afganistan. NATO ajută pentru menţioneera aeroportului din Kabul deschis pentru facilitarea şi coordonarea evacuărilor”, a notat Stoltenberg.

Un oficial NATO a declarat, potrivit Reuters, că toate zborurile comerciale de pe aeroportul din Kabul au fost suspendate şi că în acest moment pot opera doar avioanele militare.

