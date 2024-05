Ciolacu: În Guvernul României nu se face campanie electorală. E prima oară când avem o abordare mai matură

Preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, duminică, că la nivelul coaliţiei de guvernare a fost menţinută o "linie roşie" ce nu a fost depăşită în campania electorală. Șeful Executivului a afirmat că este mândru de abordarea „matură” pe care o au ambele formațiuni în privința alegerilor din acest an.

"E adevărat, una e când se depăşeşte linia roşie - şi aţi văzut că, totuşi, la nivel de coaliţie şi de conducere de coaliţie, s-a ţinut, s-a menţinut această linie roşie, pe care nu am depăşit-o, ceea ce e foarte important. Dar cel mai important lucru - şi mă bucur că am aici şi administraţia locală, dar şi un membru al Guvernului - e faptul că după 30 şi ceva de ani, fiindcă aţi trăit multe dintre campanii şi aţi văzut multe lucruri întâmplate, vedeţi că se face o distincţie foarte clară între campania electorală, Guvernul României şi administraţiile locale. E prima oară când totuşi avem o abordare, din punctul meu de vedere, mai matură şi mai pe aşteptările românilor. În Guvernul României nu se face campanie electorală, nu se face politică, ne facem treaba pentru care ne-aţi ales şi vom continua aşa. Dar sunt mândru de aceste lucruri şi de întreaga echipă guvernamentală, indiferent din ce partid fac parte doamnele şi domnii miniştri", a afirmat Marcel Ciolacu, la Slatina.

Întrebat despre declaraţiile nepotrivite ale candidatului PNL la Primăria Slatina, Mario De Mezzo, faţă de primarul social-democrat al municipiului, Emil Moţ, preşedintele PSD a răspuns că liberalul "nu va câştiga" şi i-a îndemnat pe social-democraţi să promoveze o campanie decentă.

"Nu va câştiga alegerile (candidatul PNL la Primăria Slatina - n.r.). Fiecare alegem cum facem campania. Eu am rugat pe colegii mei să facem o campanie decentă, să promovăm ceea ce am făcut, să recunoaştem ceea ce nu am făcut, dar trebuie să facem urgent, să anunţăm priorităţile, să dăm nişte termene, astfel încât cetăţenii să poată urmări aceste lucruri. Şi eu cred că, repet, asta este epoca în care trebuie să intre România. România trebuie să intre într-o zonă de construcţii. Veţi vedea, cu toţii, care vor fi şi rezultate acestei campanii şi poate data viitoare vor înţelege că Partidul Social Democrat a ales calea corectă de a face campanie", a mai declarat Marcel Ciolacu, conform Agerpres.

Liderul PSD a comentat şi afirmaţiile unor jurnalişti legate de faptul că sunt atacaţi de politicieni.

"Una dintre cele mai mari greşeli pe care le poate face un politician (...) este să înceapă să reclame presa. N-am făcut niciodată aşa. Sunt unul dintre cei mai criticaţi, despre care apar diverse glume. Râdeam cu domnul Barbu pe avion, când ne întorceam din Turcia, cea cu 'îmi spunea domnul preşedinte Erdogan: Marcel, n-am putut să-ţi dau sabia pentru că tu nu eşti moldovean'. Când intri, când eşti o persoană publică, trebuie să ai şi umor, trebuie să accepţi să fii şi criticat", a adăugat Marcel Ciolacu.