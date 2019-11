Jean Claude Juncker: L-am sărutat pe Putin... cu siguranţă asta nu a dăunat Europei

„Nu regret. Sunt cine sunt. Uneori cred că cel mai rău lucru despre închisoare este faptul că nu experimentezi suficient apropierea. Nu-mi pot imagina deloc să nu poţi atinge o altă persoană sau să nu fii atins de alţi oameni. Echipa mea mă avertizează să nu îmbrăţişez o persoană sau alta. Dar am fost sărutat de Erdogan, aşa că l-am sărutat şi eu. L-am sărutat pe Putin şi el pe mine. În oricare dintre cazuri, nu a dăunat Europei", a declarat Juncker în interviu.

Potrivit Der Spiegel, în noiembrie, Juncker va fi supus unei operaţii de anevrism, iar în decembrie se va pensiona.

Întrebat dacă este pregătit pentru viaţa în afara politicii, preşedintele Comisiei Europene a afirmat: "Nu mi-e teamă de o "gaură neagră". Am 40.000 de cărţi acasă şi alte 16.000 în acest birou şi în alte locuri. Este pentru prima dată când am fost ocupat renunţând la cărţi. E dureros", făcând referire şi la fotografiile cu lideri ai lumii pe care le are în birou.

Despre Brexit: Am decis să nu mă implic. Privind în urmă, cred că a fost o mare greşeală

Cu privire la Brexit, Juncker a afirmat a afirmat că a fost printre cei dintâi care a fost pe deplin convinşi că David Cameron va pierde.

"Când premierul Cameron mi-a spus cu ocazia summitului G20 din 2014 de la Brisbane că vrea cu adevărat să organizeze un referendum pentru Brexit, i-am spus: "Îl vei pierde". Am făcut un pariu cu comisarul european britanic de atunci, Jonathan Hill: Primesc de la tine o liră sterlină dacă cei care vor să rămână în UE pierd, iar tu primeşti de la mine un euro dacă vei câştiga. Astăzi am acea liră".

Şeful Comisiei Europene a motivat neimplicarea cu privire la Brexit prin faptul că premierul Cameron i-a spus clar că nu are nevoie de el.

"Comisia Europeană este mai puţin populară în Marea Britanie decât pe continent. Am decis să nu mă implic. Privind în urmă, cred că a fost o mare greşeală. Au fost spuse multe minciuni, inclusiv de către actualul premier, Boris Johnson, încât ar fi fost nevoie de o voce care să le contracareze", a mărturisit Juncker.

Despre relaţia cu Donald Trump: E şi el om. Să nu-i acorzi respect, nu duce la acorduri viabile

Reporterii de la Der Spiegel l-au întrebat pe Juncker despre raportul stabilit cu Donald Trump, prin care, deocamdată, este împiedicată o escaladare a unui conflict comercial dintre Washington şi UE. Cum a reuşit acest lucru?

"Unul dintre micile mele trucuri a fost că am folosit doar statisticile Statelor Unite când am vorbit cu preşedintele Trump. Când Trump mi-a spus că nu crede în cifrele mele, eu i-am răspuns: Dar sunt cifrele tale". "Nu sunt de acord cu multe dintre deciziile lui Trump, dar îl respect. E şi el om. Să nu-i acorzi respect, nu duce la acorduri viabile".