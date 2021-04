Fost premier australian, mărturie dură în Parlament despre Rupert Murdoch, proprietarul Fox News: A făcut munca lui Putin. A instigat contra minorităţilor

Turnbull, un fost jurnalist care îl cunoaşte pe Murdoch de peste patru decenii, şi pe care l-a acuzat că fost în spatele înlăturării lui ca premier, a avut un discurs dur la adresa acestuia, susţinând că a făcut mai mult rău în America în timpul preşedinţiei lui Donald Trump decât Vladimir Putin.





„Ce vrea să facă Putin cu operaţiunile sale în America? Vrea să divizeze America şi să-i asmută pe americani unii contra altora. Exact asta a făcut şi Murdoch: i-a dezbinat pe americani şi a subminat atât de sever încrederea lor în instituţiile politice că o gloată de mii de oameni, unii înarmaţi, a luat cu asalt Capitoliul”, a denunţat fostul premier, liderul partidului de centru-dreapta al Australiei între 2015 şi 2018.





Turnbull a evidenţiat că, deşi Murdoch şi-a exercitat o influenţă supradimensionată şi în Australia, a fost teribil de dezgustat de realizarea lui din America, unde canalul său Fox News a dezvoltat relaţii de loialitate aproape autoritaristă cu Donald Trump.





„Am fost în preajma unor proprietari media miliardari ani de zile. Şi n-am mai văzut vreodată, în vreo ţară, un politician cu o atitudine atât de respectuoasă faţă de un mogul media cum a fost Trump cu Murdoch. Mass media lui Murdoch în SUA avea o relaţie simbiotică cu Trump. Aceste voci din partea dreptei populiste, mai ales ale organizaţiei lui Murdoch, fac practic munca teroriştilor. Caută să incite animozitate la adresa minorităţilor, în special musulmani.”, spune fostul premier australian.





Acesta spune că organizaţia News Corp.a devenit ca un partid politic care nu poate fi tras la răspundere, deşi promovează negaţionismul climatic şi a jucat un rol crucial în dezinformările din preajma alegerilor prezidenţiale din 2020 care au culminat cu revolta de la Capitoliu.





„Dacă nu vă vine să credeţi că este o ameninţare la adresa democraţiei americane şi subminează puterea celui mai important aliat al nostru, atunci vă amăgiţi singuri”, a avertizat Turnbull în Parlamentul australian.





Rupert Murdoch, de origine australiană, proprietarul Fox News şi al mai multor publicaţii britanice (The Sun), australiene (The Daily Telegraph) şi americane (Wall Street Journal şi New York Post), a primt luna trecută un premiu pentru întreaga sa carieră din partea ONG-ului britanic Australia Day Foundation.

Născut în 1931 la Melbourne, şi-a început cariera în 1953 în redacţia Adelaide News, moştenită de la tatăl său.