Şapte oraşe-fantomă şi poveştile lor FOTO

Tianducheng (China), o replică a Parisului, dar fără mulţimi

Construit la periferia metropolei Hangzhou, în estul Chinei, Tianducheng s-a dorit a fi o variantă ieftină de trai în China în stilul faimosului oraş al luminilor. Ideea a fost pus în practică începând cu 2007 şi s-a materializat cu redarea unei părţi din capitala Franţei: o imitaţie de 108 metri înălţime a Turnului Eiffel, locuinţe de lux în stil Haussmann, reinterpretări ale unor monumente din Tuileries, Versailles şi Grădina Luxemburg. Cu toate că dezvoltatorul a propus chirii destul de mici, de numai 100-150 de euro pe lună pentru un apartament de trei camere, faţă de 500 de euro în oraş, complexul, cu o capacitate de 10.000 de locuitori, nu s-a bucurat de popularitate. În schimb, a devenit un punct de atracţie pentru turişti.

Tianducheng FOTO EPA-EFE

Ruby (SUA), o relicvă a Vestului Sălbatic

Considerat drept unul dintre cele mai bine conservate oraşe-fantomă din SUA, Ruby (Arizona, sud-vest) este un loc de evadare în timp, mai exact în vremurile cu poveşti din Vestul Sălbatic. Construit în jurul unei mine ce producea aur, argint, plumb, zinc şi cupru, Ruby a căpătat statutul de oraş în momentul în care şi-a deschis primul oficiu poştal, în 1910. A funcţionat ca oraş numai trei decenii, rămânând fără locuitori în 1941, la un an după închiderea minei. Acum este un obiectiv de interes pentru pasionaţii de istorie, dar şi pentru cei fascinaţi de crime. Trei duble omucideri, cunoscute drept „Ruby Murders”, au zguduit oraşul acum un secol, dând curs uneia dintre cele mai mari vânătoare de criminali din istoria sud-vestului american.

Ruby FOTO Wikipedia

Wittenoom (Australia), o zonă contaminată

Fondat în 1946, în apropierea unor zăcăminte de azbest din vestul Australiei, Wittenoom nu a rezistat mai mult de 20 de ani. La începutul deceniului 1950-1960, Wittenoom era cel mai mare oraş din regiunea Pilbara. Dar, pe fondul preocupărilor tot mai mari legate pericolele reprezentate de azbest asupra sănătăţii, cererea pentru acest minereu a scăzut, iar autorităţile au decis să închidă mina în 1966. Rămaşi fără locuri de muncă, locuitorii din Wittenoom s-au mutat în alte localităţi. În 2007, Wittenoom a fost închis oficial şi eliminat de pe hărţi, împrejurimile sale fiind declarate contaminate. Conform unui documentar lansat în decembrie 2019, doar o persoană ar mai locui acolo.

Wittenoom FOTO The Sydney Morning Herald/ Getty via Business Insider

Varosha (Cipru), o perlă turistică răpusă de război

La începutul deceniului 1970-1980, Varosha era una dintre cele mai populare destinaţii turistice din lume. Staţiunea din sud-vestul Ciprului era frecventată adesea de vedete precum Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch sau Brigitte Bardot. Transfomarea sa într-un oraş fantomă a început în 1974, odată cu invadarea Ciprului de către Turcia. Locuitorii săi au fugit în partea greacă a Ciprului, iar militarii turci au ridicat un gard de sârmă ghimpată. Acum Turcia promite să redea Varosha circuitului turistic. „Da, facem pregătiri. Varosha va fi redeschisă“, a declarat în toamna anului 2019 ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu.

Varosha FOTO EPA-EFE

Craco (Italia), o imagine idilică pentru filme celebre

Situat în arcul cizmei italiene, Craco a fost menţionat pentru prima dată în 1060. De-a lungul istoriei sale de aproape o mie de ani, oraşul a asistat la numeroase conflicte între monarhi, armate şi ideologii politice. În 1963, cei 1.800 de locuitori ai săi de atunci au fost obligaţi din cauze geologice să se mute la Craco Peschiera, o localitate înfiinţată în apropiere. În ciuda faptului că este o localitate fantomă, Craco rămâne una dintre destinaţiile turistice populare ale Italiei. Apare în mai multe filme, precum „Quantum of Solace” - al 22-lea film din seria James Bond - şi „The Passion of the Christ”.

Craco FOTO Wikipedia

Prîpeat (Ucraina), o victimă colaterală a celui mai grav accident nuclear din istorie

Fondat în 1970 ca pentru a găzdui personalul de la centrala nucleară Cernobîl, situată la trei kilometri distanţă, Prîpeat avea peste 13.000 de apartamente, şcoli pentru 5.000 de copii, peste 20 de magazine şi cafenele, un cinematograf, o sală de sport şi un spital la 26 aprilie 1986, ziua producerii celei mai grave catastrofe nucleare din istorie.

La câteva zile de la accident, toţi locuitorii oraşului au fost evacuaţi, majoritatea la Slavutîci, un oraş înfiinţat chiar în acele zile tragice. În prezent, Slavutîci numără circa 25.000 de locuitori, în timp ce Prîpeat rămâne, cu clădirile sale goale invadate de animale şi plante, unul dintre exemplele eşecului modelului sovietic.

Prîpeat FOTO EPA-EFE

Hashima (Japonia), un simbol al revoluţiei industriale a Japoniei

Situată în largul oraşului Nagasaki, Hashima era câdva o comunitate plină de viaţă. A devenit o zonă de interes economic în 1887, după descoperirea unei zăcământ de huilă. O comunitate de 5.000 de persoane s-a format în jurul minei de huilă pe o suprafaţă de numai 0,063 de kilometri pătraţi. La începutul secolului trecut, Hashima era considerată unul dintre cele mai dens populate locuri din lume. Oamenii se înghesuiau în clădiri înalte de beton cu grădini pe acoperiş. Mina s-a închis în cele din urmă, mai exact în 1974, când autorităţile nipone au renunţat la cărbune. Rămasă fără activitate economică, insula a fost abandonată. În prezent este un obiectiv turistic, făcând parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.

Insula Hashima FOTO EPA-EFE

Alte oraşe-fantomă demne de menţionat sunt: Centralia (Pennsylvania), asfixiat de gaze, Oradour-sur-Paste (Franţa), distrus de armata nazistă, Vorkuta (Rusia), un gulag din era lui Stalin părăsit masiv după destrămarea Uniunii Sovietice sau Kayaköy (Turcia), desfiinţat de război.