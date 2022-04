Zelenski: Situaţia de la Mariupol rămâne extrem de gravă. Este inumană. Rusia încearcă în mod deliberat să-i distrugă pe toţi cei care se află acolo în Mariupol

Volodimir Zelenski a vorbit şi despre reconstrucţia Ucrainei după război şi a cerut din nou armament.

Întregul discurs al preşedintelui Ucrainei:

„Dragi oameni liberi ai celei mai frumoase ţări!



O ţară care are viitor. Acesta este adevărul şi acesta ne motivează să luptăm acum. Pe câmpul de luptă şi non-stop pe fronturile diplomatice, informaţionale şi economice. Acesta este ceea ce ne permite să ne planificăm viaţa după război. Viitorul nostru ucrainean liber, suveran şi democratic. Cu siguranţă – paşnic. Cu siguranţă – cu dezvoltare.



Astăzi am avut o întâlnire dedicată reconstrucţiei oraşelor noastre. Desigur, aceasta este o cantitate imensă de muncă. Dar încă mai puţin decât apărarea statului în război. Mai mult decât atât, toţi – toţi ucrainenii, armata noastră şi toţi oamenii noştri – facem deja cu adevărat. Aşa că nu vă fie frică.



Ce este important în proiectul nostru de reconstrucţie a Ucrainei? Sarcina nu este doar de a reconstrui fizic casele, apartamentele, podurile şi drumurile, afacerile şi infrastructura socială care au fost distruse de trupele ruse. Nu doar pentru a le da oamenilor înapoi tot ce au pierdut şi pentru a le oferi o nouă bază în viaţă.



Acum este un moment istoric. Momentul în care putem rezolva o dată pentru totdeauna multe probleme vechi ale întregului mediu al vieţii noastre. Când putem face urbanism de calitate acolo unde nu a existat. Putem lua în considerare fluxurile reale de trafic. Economie de energie garantată, materiale ecologice, incluziune. Acesta este momentul când vine vorba de organizarea spaţiului de locuit şi de calitatea reconstrucţiei.



Dar există şi dreptate. Cozile pentru locuinţe există de zeci de ani şi nu s-au încheiat niciodată. Acesta este cazul încă din vremea sovietică. Milioane de oameni ştiu cât de dificil este să obţii o casă, să câştigi bani pentru propriul apartament, să-ţi construieşti o casă. Întotdeauna a fost deosebit de dureros pentru militari, forţele de ordine şi lucrătorii din sectorul public. Pentru cei care lucrează pentru societate şi primesc foarte puţin de la stat pentru aceasta.



Anul trecut, i-am stabilit guvernului o sarcină – să facă tot posibilul pentru a oferi locuinţe tuturor veteranilor, care stăteau la coadă. Apoi, am plănuit să oferim locuinţe tuturor militarilor noştri. Şi acum extindem de fapt sarcina de anul trecut la întreg statul şi o facem astfel încât să fie o adevărată modernizare a oraşelor şi comunităţilor ucrainene. Şi combinăm acest lucru cu programul de modernizare energetică a locuinţelor. Ca urmare, vor fi mai multe etape.



Astăzi, mi-am stabilit sarcina de a oferi locuinţe temporare tuturor celor care au fost nevoiţi să plece în prima etapă. Cei a căror casă a fost distrusă de război. Locuinţe temporare până le vom reconstrui casele. Sau până când oamenii primesc despăgubiri în metri pătraţi sau bani.



În a doua etapă, refacem ceea ce ocupanţii au încercat să distrugă. Toate oraşele şi comunităţile afectate.



Iar la a treia etapă, oferim locuinţe pentru toţi cei care au apărat sau apără statul, care au lucrat sau lucrează în interesul societăţii şi nu au locuinţe proprii. Nu se mai poate întâmpla ca o persoană să-şi dedice toată viaţa serviciului militar, şi să se retragă fără să aibă propriul apartament. Nu mai poate fi cazul ca un fiu sau o fiică să apere Ucraina în război, iar un tată şi o mamă să nu aibă locuinţă proprie şi să fie nevoiţi să locuiască într-un apartament închiriat sau să caute alte variante. Nu mai poate fi cazul ca un medic sau asistent medical, profesor sau ofiţer al legii să-şi petreacă toată viaţa cinstit şi să stea zeci de ani într-un cămin, dacă nu pe viaţă.



Guvernul, toate autorităţile centrale împreună cu autorităţile locale trebuie să asigure acest lucru. Şi se vor asigura. Toată lumea din Ucraina are dreptul la propria locuinţă, la propria casă sau la propriul apartament. Dreptul la un spaţiu de locuit sigur şi confortabil, care va fi conceput pentru oricine.



Toţi cei ale căror case au fost distruse de ocupanţi şi toţi cei care au stat mulţi ani la coadă. Toţi oamenii noştri care merită să trăiască într-un mediu modern.



Pentru implementarea acestui proiect, implicăm deja arhitecţi de top, întregul potenţial al statului şi sprijinul internaţional. Se poate adăuga participarea companiilor, ţărilor partenere, donatorilor internaţionali. Nu am absolut nicio îndoială că vom putea face asta. Va fi posibil nu numai restabilirea a ceea ce a fost distrus, ci şi restabilirea dreptăţii pentru cei cărora le-a fost încălcat dreptul la locuinţă.



Am discutat, de asemenea, problema amintirii a ceea ce au trăit ucrainenii în timpul acestui război. Ei au discutat cum să păstrăm părţi din această experienţă, astfel încât să reamintească întotdeauna tuturor generaţiilor poporului nostru de invazia brutală şi fără sens pe care Ucraina a reuşit să o evite.



Ca unul dintre exemple, se pregăteşte un proiect al unui complex memorial, care va spune povestea podului distrus din regiunea Kiev, care lega Irpin şi Bucea de Kiev. Povestea oamenilor care au scăpat de invadatorii ruşi la Kiev folosind acest pod şi acest drum.



M-am întâlnit astăzi cu militari ai Serviciului de Stat pentru Comunicaţii Speciale şi Protecţia Informaţiilor. Am dat premii.

Contribuţia militarilor speciali de comunicaţii la apărarea noastră, la drumul nostru către victorie şi pace, nu poate fi supraestimată. Munca lor ar trebui menţionată mai des, ar trebui să li se mulţumească mai tare.



Din prima zi a războiului, am avut o comunicare stabilă atât în ​​interiorul ţării noastre, cât şi cu statele partenere ale Ucrainei. Sunt sincer recunoscător tuturor celor care o oferă!



Am vorbit astăzi cu prim-ministrul Regatului Unit Boris Johnson şi cu prim-ministrul Suediei Magdalena Andersson. Despre apărare şi alt sprijin pentru Ucraina. Despre înăsprirea politicii de sancţiuni împotriva Rusiei. Despre situaţia în diverse zone ale ostilităţilor din Ucraina, şi mai ales pe Mariupol. Şi despre opţiunile de a ajuta apărătorii oraşului şi civilii.

Situaţia de la Mariupol rămâne cât se poate de gravă. Pur şi simplu inumană. Asta a făcut Federaţia Rusă. A făcut în mod deliberat. Şi continuă să distrugă în mod deliberat oraşele. Rusia încearcă în mod deliberat să-i distrugă pe toţi cei care se află acolo în Mariupol.

Există doar două moduri de a influenţa acest lucru. Sau partenerii vor oferi Ucrainei toate armele grele necesare, avioanele şi, fără exagerare, imediat. Ca să reducem presiunea ocupanţilor asupra Mariupolului şi să-l deblocam. Sau – o cale de negociere, în care rolul partenerilor ar trebui să fie şi el decisiv.



Vreau să fiu auzit chiar acum: nu a trecut o singură zi de la blocada de la Mariupol în care să nu fi căutat o soluţie. Militar sau diplomatic - orice pentru a salva oamenii. Dar găsirea acestei soluţii este extrem de dificilă. Până acum, nu există o opţiune validă sută la sută. Acest lucru se aplică atât opţiunilor militare, cât şi procesului de negociere.



Deşi am auzit multe intenţii de la cei care au vrut să ajute şi care într-adevăr se află în poziţii de influenţă internaţională, niciuna nu a fost încă realizată. Cu toate acestea, nu vom abandona aceste eforturi. Şi în fiecare zi fie eu, fie comandantul şef al forţelor armate Valeriy Zaluzhny, fie alţi militari, fie şeful echipei noastre de negocieri David Arakhamia – suntem în contact cu apărătorii noştri ai lui Mariupol. În fiecare zi.



În mod tradiţional, înainte de discursul de seară, am semnat un decret de premiere a apărătorilor noştri. 186 de militari ai Forţelor Armate ale Ucrainei. 13 militari ai Agenţiei de Informaţii ale Apărării. Doi ofiţeri ai Serviciului de Securitate al Ucrainei. Şi un luptător al Gărzii Naţionale.



Slavă veşnică tuturor celor care apără statul!



Amintire veşnică tuturor celor care au murit pentru Ucraina!



Glorie Ucrainei!"