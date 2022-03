Wizz Air oferă 100.000 de locuri gratuite pentru refugiaţii ucraineni

Compania aeriană cu sediul în Ungaria a anunţat pe reţelele de socializare că s-a „angajat” să îi ajute pe refugiaţii ucraineni să ajungă la destinaţie.

Locurile vor fi disponibile pe zborurile Wizz Air cu plecare din Polonia, Slovacia, Ungaria şi România în cursul lunii martie, a spus compania aeriană.

WIZZ is committed to helping Ukrainian refugees reach their destination, wherever that may be. We are providing 100,000 free seats on short-haul flights departing from Poland, Slovakia, Hungary, and Romania in March. Book your travel at https://t.co/eDw80hGC2k pic.twitter.com/2duHFtPdr3