Procurorii italieni investighează dacă partidul vicepremierului Matteo Salvini a primit fonduri ilegale din Rusia

O înregistrare publicată de BuzzFeed News arată un consilier al liderului partidului, Matteo Salvini, într-o discuţie care are ca scop obţinerea unor fonduri ruseşti din industria petrolieră pentru Liga Nordului. Şi L'Espresso a relatat pe acest subiect în februarie anul acesta.



Întâlnirea ar fi avut loc la hotelul Metropol în Moscova pe 18 octombrie 2018. Gianluca Savoini, consilierul identificat în înregistrare, susţine că nu a avut loc nicio întâlnire.



„Dorim să schimbăm Europa. O nouă Europa trebuie să fie apropiată de Rusia ca înainte pentru că ne dorim să avem suveranitate”, susţine Savoini în înregistrare.



Acordul despre care se discută în înregistrare are ca scop ascunderea sursei finanţării: conform acordului, o companie rusească ar vinde trei milioane de tone de combustibil companiei italiene Eni pe parcursul unui an, iar Liga ar primi o parte din aceşti bani.



Procurorul din Milano a lansat o investigaţie privind aceste acuzaţii, conform agenţiei italiene ANSA. În Italia este ilegal ca partidele să accepte donaţii de la entităţi străine.



Nu este clar dacă acordul despre care se vorbeşte în înregistrare chiar a avut loc.



Salvini, cel care este vicepremier şi ministru de Interne, a declarat într-un comunicat că partidul său „nu a primit niciodată nicio rublă, euro, dolar sau litru de vodcă de la Rusia”



Un purtător de cuvânt al companiei Eni a informat că firma nu a participat niciodată la tranzacţii pentru finanţarea unor partide politice iar operaţiunea descrisă în acuzaţii nu a avut loc.



