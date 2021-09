Preferinţa lui Viktor Orbán: premierul maghiar l-a invitat la Budapesta pe polemistul Eric Zemmour, posibil candidat la prezidenţialele din Franţa

Viktor Orbán l-a preferat pe vedeta mediatică Eric Zemmour în detrimentul lui Le Pen pentru summit-ul său dedicat imigraţiei şi apărării valorilor familiei, notează Politico.

Zemmour cu convingeri puternice despre identitatea franceză şi un polemist anti-islam este în plină ascensiune în Franţa şi ar obţine 11% din intenţiile de vot la prezidenţiale, deşi nu şi-a anunţat încă o posibilă candidatură, potrivit unui sondaj Harris publicat luni, care îi dă totuşi lui Macron prima şansă în faţa lui Le Penn, cotată cu doar 18%.

Cu intrarea în peisaj a acestui populist, Marine Le Penn, care avea oricum probleme în a-şi relansa platforma, riscă să piardă şi mai mult teren.

„Este cu adevărat îngrijorător. Este un semn că el [Orbán] îl susţine pe Zemmour şi o veste proastă pentru ea”, a spus un membru al partidului său Adunarea Naţională (RN).

Le Pen „a încercat să creeze o confederaţie de dreapta în Europa, care însă nu s-a materializat niciodată”, a spus insiderul, care nu a vrut să fie numit de teama represaliilor din interiorul partidului. Le Pen a încercat în repetate rânduri să-l întâlnească pe Orbán, în timp ce eforturile sale de a crea un grup cu drepturi depline în Parlamentul European care să includă Fidesz-ul lui Orbán şi partidul polonez „Legea şi justiţie” au eşuat până acum.

Zemmour nu este încă oficial candidat la preşedinţie, dar atitudinea sa îndrăzneaţă, anti-imigraţie şi pro-franceză, atrage sprijinul multora care cred că Adunarea Naţională (RN).a Le Pen a devenit prea mainstream, scrie Politico.

„Marine Le Pen spune că nu se teme de Zemmour, dar realitatea este că este din ce în ce mai îngrijorată”, a spus un membru al echipei lui Zemmour.

În prezent, Le Pen face turnee în Franţa şi desfăşoară o campanie la firul ierbii, întâlnindu-se cu localnicii departe de camere într-o mişcare prin care speră să se reconecteze cu alegătorii săi.

Vorbind joi la Budapesta, nepoata lui Le Pen, Marion Maréchal, mai apropiată ideologic de Zemmour, a evitat să-şi exprime sprijinul pentru mătuşa ei. „Eric Zemmour tulbură apele”, a spus ea pentru canalul de televiziune francez LCI. „Nu aş risca să spun că turul al doilea [al alegerilor prezidenţiale] este bătut în cuie.”

Cu toate acestea, cei din interior spun că Zemmour ar putea fi împiedicat să candideze din cauza unor obstacole privind finanţarea campaniei şi a problemelor organizaţionale.

Summitul demografic de la Budapesta este, de asemenea, o oportunitate pentru Orbán - care se confruntă cu alegeri dure anul viitor - de a-şi proiecta o imagine despre sine ca lider al dreptei naţionaliste anti-imigraţie din Europa.

„Suntem imunizaţi împotriva virusului woke”, a glumit Orbán joi.

„Pentru noi, migraţia este o chestiune de identitate. Am convingerea că există o singură soluţie corectă şi viabilă la ecuaţia depopulării: statul trebuie să ajute la formarea şi la prosperitatea familiei. În Europa de Vest şi Bruxelles, nimeni nu i-a întrebat vreodată pe oameni nici despre propaganda LGBTQ, nici despre migraţie”, a argumentat Orbán.

Eric Zemmour, autor al mai multor cărţi, şi-a lansat pe 16 septembrie volumul „Franţa nu şi-a spus încă ultimul cuvânt” în care apare pe copertă cu drapelul Franţei în fundal.

„În 'Sinuciderea Franceză' am pus în lumină mecanismul ideologiei progresiste care a dus ţara noastră în prăpastie. Considerîndu-se în pericol, elitele Franţei au înţeles că supravieţuirea proiectului lor trece prin radicalizarea procesului de distrugere. Rareori noi am fost mai slăbiţi, mai dezbinaţi, mai supuşi subversiunii, mai invadaţi ca în prezent. Nu trece o zi fără ca Franţa să nu sufere o nouă provocare, o nouă tentativă de deconstrucţie, o nouă luare în deriziune, o nouă umilinţă. Am decis deci să vorbesc în continuare de lucruri pe care le văd, de lucruri care trec sub tăcere sau sunt ţinute sub tăcere” , şi-a prezentat acesta o altă carte, potrivit Radio Europa Liberă.