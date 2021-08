O femeie şi-a dislocat mandibula în timp ce mânca un burger de la KFC, în Marea Britanie FOTO

Hooly Strevens, 34 de ani, a suferit 5 operaţii şi are 12 şuruburi în partea stângă a gurii, după ce şi-a dislocat mandibula în timp ce muşca dintr-un burger de la KFC. Femeia a fost diagnosticată cu cu sindromul articulatiei temporomandibulare (TMJ), o afecţiune a articulaţiei şi nervilor dintre maxilar şi mandibulă.

Aceasta speră să îi fie înlocuită şi partea dreaptă a mandibulei deoarece are dureri mari.

„Sunt nervoasă că s-a întâmplat asta, dar se poate întâmpla oricui deschide gura prea mult. Eram sănătoasă înainte să mănânc burgerul de la KFC. Boala a venit de nicăieri. Eram acasă şi mâncam de la KFC în timp ce mă uitam la televizor şi dintr-o dată am auzit o pocnitură puternică. Era partea stângă a mandibulei. Arăta normal, dar mă durea şi se tot bloca. Probabil am căscat gura prea mult încercând să muşc din burger", a spus Holly.

Holly spune că viaţa ei este ruinată şi că simte continuu dureri. Ea nu mai poate muşca sau mânca lucruri gumoase din cauza disconfortului.

În plus, Holly şi-a pierdut şi serviciul part-time din cauza operaţiilor. „De-a lungul anilor am avut multe perioade în care nu am lucrat, fiind tot timpul pe la doctori, iar durerea îmi afecta viaţa de zi cu zi. Oamenii pot să îşi deschidă gura 35 de milimetri, dar mişcarea mandibulei mele a fost redusă la 13 milimetri".

Holly a rămas cu o cicatrice oribilă după operaţii şi spune că regretă şi acum faptul că a mâncat acel burger. „Mi-a schimbat viaţa. Acum sunt clasificată cu handicap şi mi-am pierdut complet independenţa", a povestit femeia.