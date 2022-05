LIVE TEXT | Război în Ucraina. Ruşii au distrus peste 250 de instituţii culturale şi de patrimoniu în Ucraina. Sancţiunile ar trebui să vizeze şi amestecurile petroliere

UPDATE 03.59 Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, subliniază că Ucraina a devenit de facto parte integrantă a unei Europe unite, dar acest lucru trebuie formalizat politic. Şeful statului a anunţat acest lucru pe 30 aprilie în cadrul unei adrese video, seara, pe reţeaua de socializare Facebook.

Ucraina a transmis prima parte a chestionarului instituţiilor UE pentru a obţine statutul de candidat la aderarea la UE.

UPDATE 02.28 Ocupanţii ruşi au aruncat asupra Cernihivului şi împrejurimilor sale obuze cu pliante de propagandă din cel de-al Doilea Război Cecen. Acest lucru a fost anunţat de bloggerul ucrainean Anton Ptuşkin, care a postat pe Facebook o fotografie cu un astfel de „pliant de propagandă” şicu un proiectil cu pliante.

UPDATE 01.05 Ocupanţii îi jefuiesc pe fermierii din teritoriul ocupat temporar al regiunii Zaporoje dacă refuză să coopereze. Acest lucru a fost raportat în Zaporozhye OVA.

"Fermierii din raionul Melitopol raportează că ocupanţii au început să cumpere cereale la preţuri de două ori mai mici decât cele de pe piaţă. Cei care refuză o astfel de cooperare sunt privaţi cu forţa de cereale sub ţevile mitralierei. Cu toate acestea, în Melitopol localnicii continuă să reziste ocupanţilor. - aceasta este Ucraina ", - se spune în mesaj.

În plus, obuzele inamice cad în ferme. Noaptea trecută, ocupanţii ruşi au tras într-o fermă din comunitatea teritorială Tavriya. Au fost avariate infrastructura, aparatele electrocasnice şi seminţele de floarea soarelui.

Un avion inamic a lovit şi teritoriul unei ferme din satul Vozdvyzhenka, raionul Pologiv. Clădirile au fost distruse şi animalele domestice au murit.

UPDATE 00.52 În regiunea Herson nu există comunicaţii celulare ale tuturor operatorilor ucraineni şi internet mobil. Un specialist Vodafone din Herson a raportat că nu a fost din cauza unui accident. Trupele ruseşti au ocupat Hersonul pe 2 martie şi şi-au numit propria administraţie în oraş.

In Kherson region there is no cellular communication of all Ukrainian operators and mobile Internet. A specialist of Vodafone in #Kherson reported that it was not because of accident.#Russian troops occupied Kherson on March 2 and appointed their own administration in the city. pic.twitter.com/hVikTNloQG