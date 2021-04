Italia: Două bărci cu emigranţi au fost salvate pe Marea Mediterană

Alarm Phone, o structură de voluntari care alertează despre cazurile de migranţi în dificultate, au spus că nu se ştie nimic despre o a treia ambarcaţiune cu imigranţi care a fost semnalată ca afându-se într-o stare „critică” în acelaşi timp cu celelalte două, conform Agerpres.

„Suntem bucuroşi să confirmăm că două dintre cele trei ambarcaţiuni aflate în derivă au fost salvate şi conduse la Lampedusa după ce au fost trei zile fără asistenţă", a scris pe Twitter Alarm Phone. Lampedusa este o mică insulă italiană situată la sud de Sicilia.

🧡RESCUED TO ITALY! We are glad to confirm that 2 of the 3 boats in distress were rescued to #Lampedusa after THREE DAYS of non-assistance. We are happy they survived this terrible journey & abandonment at sea.

🔺The fate of the ~110 people South-West of #Malta is still unclear.