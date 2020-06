Berlinul anunţă că nu a primit detalii cu privire la reducerea trupelor americane: „Prezenţa americană în Germania, importantă pentru securitatea SUA“

TRUMP: Germany has been delinquent in their payments to NATO pic.twitter.com/Bs4w17dkjW

”Noi protejăm Germania şi ei eu arierate. Este ridicol”, a apreciat locatarul Casei Albe.

În această vizită la Varşovia, şeful diplomaţiei germane a anunţat că Berlinul nu a primit detalii cu privire la data şi modalităţile acestei reduceri a prezenţei militare.

”Nici Departamentul de Stat şi nici Pentagonul nu au fost în măsură să furnizeze informaţii în acest sens”, a precizat Maas, adăugând că orice schimbare în arhitectura securităţii europene ”trebuie absolut să fie discutată”.

Acest subiect urmează să fie evocat miercuri în cadrul unei reuniuni prin videoconferinţă a miniştrilor Apărării din NATO.

”Este vorba despre un acord bilateral între Germania şi Statele Unite, însă problema este importantă pentru Alianţa” Nord-Atlantică, a comentat marţi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg.

Fără să comenteze acuzaţiile lui Trump, Stoltenberg i-a apărat cererea unei mai bune împărţiri a poverii cheltuielilor în domeniul Apărării.

