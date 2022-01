Generalul american Benjamin Hodges: „Rusia nu are capacitatea unei invazii masive în toată Ucraina”. Singurul lucru de care se teme Putin EXCLUSIV

General-locotenentul în rezervă Benjamin Hodges a absolvit Academia Militară a SUA în 1980. Benjamin Hodges a condus, între 2012 şi 2014, Comandamentul Trupelor Terestre din NATO. În noiembrie 2014 a fost numit comandant al Armatei SUA în Europa, funcţie pe care a deţinut-o trei ani până la retragerea sa din 2017. În prezent, Benjamin Hodges este coordonator pentru studii strategice în cadrul Center for European Policy Analysis (CEPA)

Cât de volatilă este regiunea Mării Negre în opinia dumneavoastră?

Este o regiune foarte volatilă. Rusia au invadat Georgia în 2008 şi Ucraina în 2014, a folosit forţa împotriva flotei navale a Ucrainei. Iar Rusia a fost foarte nemiloasă şi prin modul în care s-a purtat cu oamenii din Crimeea. Iar, din câte se pare, Kremlinul doreşte o extindere a ofensivei în regiune. Este o perioadă foarte periculoasă.

Ce reacţii ar trebui să aibă Statele Unite şi NATO faţă de agresiunile Rusiei?

Am respingem şi respingem constant pretenţiile Kremlinului prin care ar creşte sfera de influenţa asupra altor ţări. Un lucru pozitiv este şi că ţările din NATO sunt unite. Cred că este important şi ca NATO să continue să lucreze la o strategie pentru regiunea Mării Negre. Nu poţi avea o strategie doar pentru Ucraina, trebuie să ai o strategie pentru regiune. NATO trebuie să demonstreze că este capabilă să îi apere pe cei trei membri din regiune, şi mă refer aici la România, Bulgaria şi Turcia.

„Posibilitatea unei noi ofensive a Rusiei în Ucraina e foarte reală”

Cât de riscantă ar fi pentru regiune o invazie a Ucrainei de către Rusia?

Să nu uităm că Rusia a invadat deja Ucraina în 2014, sunt deja prezenţi acolo. Iar problema ce se pune nu este dacă Rusia invadează Ucraina, ci dacă lansează o nouă ofensivă sau extind ceea ce deja fac. Cred că posibilitatea unei noi ofensive a Rusiei în Ucraina este foarte reală, nu este inevitabilă, dar extrem de reală. Nu m-aş aştepta la o invazie masivă în toată Ucraina. Rusia nu are capacitatea de a face asta la ora actuală. Şi nici nu are nevoie de asta. Obiectivul Rusiei este de a prezenta Ucraina drept un stat eşuat şi care nu se poate integra în NATO sau în Uniunea Europeană. Cred că Rusia va face acţiuni ofensive limitate în Ucraina pentru a reduce nivelul victimelor şi pentru a fi sub un nivel care să le permită ţărilor europene să invoce sancţiuni economice.

Care e singurul lucru de care se teme Vladimir Putin

De ce este Vladimir Putin atât de preocupat să aibă şi mai multă putere şi influenţă în regiunea Mării Negre? Se teme Vladimir Putin de S.U.A. şi NATO?

Singurul lucru de care se teme Vladimir Putin este acela că propria sa populaţie ar putea realiza cât de teribilă este viaţa în Rusia comparativ cu fostele ţări sovietice şi cu ţările care au fost membre ale Pactului de la Varşovia, în ceea ce priveşte libertatea şi oportunităţile economice. Putin nu vrea ca viaţa să se îmbunătăţească în Belarus, Georgia, Ucraina şi Kazahstan, la graniţele sale. Tot ce face Putin la ora actuală nu este pentru că s-ar teme de NATO. La urma urmei, în Europa sunt staţionaţi permanent doar 30.000 de soldaţi americani. Iar o asemenea forţă nu are umple nici un stadion mare de fotbal. Teama lui Putin de NATO este un basm de adormit copiii. Putin are nevoie să îşi distragă populaţia de la teribilele condiţii pe care le îndură. De aceea a reacţionat atât de repede în Kazahstan. Cred că Putin vrea să fie cunoscut ca omul care a reuşit să reunească Imperiul Rus.

Ar trebui Statele Unite să aducă mai multe trupe în regiunea Mării Negre?

Cred că trebuie o strategie înainte de a trimite trupe şi echipament militar. Mi-aş dori să văd o prezenţă navală mai puternică a Statelor Unite în Marea Neagră, bineînţeles cu respectarea prevederilor Convenţiei de la Montreux. Însă răspunsul la ora actuală nu trebuie să fie reprezentat de mai multe trupe americane. Nu sunt împotrivă, dar cred că prioritatea este consolidarea capacităţilor de vigilenţă şi a celor de logistică.

Cum ar putea fi rezolvată criza perspectivelor divergente dintre Statele Unite şi Rusia?

Cele 30 de ţări din NATO şi Uniunea Europeană trebuie să rămână unite şi să lucreze împreună militar şi economic pentru a avea o reacţie faţă de Kremlin. Cred că Berlinul este singura capitală ce poate influenţa cu adevărat comportamentul Kremlinului. Este timpul ca Germania să facă un pas în faţă.

Vă recomandăm să mai citiţi:

General american: Rusia ridică „o nouă cortină de fier“

Avertismentul generalului Benjamin Hodges: locul cel mai probabil al următorului conflict Rusia-NATO şi riscurile la adresa României