Coloană de camioane lungă de 80 de km la graniţa dintre Polonia şi Belarus. Cetăţenii vizaţi de sancţiunile UE au încercat să plece până la miezul nopţii

Potrivit celui de-al cincilea pachet de sancţiuni contra Rusiei, din 9 aprilie camioanele din Rusia şi Belarus nu au mai putut intra în Uniunea Europeană, iar cele aflate în cursă au avut termen ca până în 16 aprilie să revină în ţara lor.

Măsura nu se aplică transportului rutier de mărfuri care livrează produse farmaceutice, medicale, alimentare şi agricole, inclusiv grâu, şi nici livrărilor de energie, metale neferoase şi îngrăşăminte, scrie BBC.

Mai multe imagini, care au fost filmate cu drona, au arătat cozile de la graniţă pe măsură ce termenul limită de la miezul mopţii se apropia. La ora 00, timpul de aşteptare era de 12 ore şi la frontieră erau aproape 400 de camioane.

Momentan nu se ştie ce se va întâmpla cu camioanele din cele două ţări despre care se estimează că se află pe teritoriul UE. Acestea sunt în pericol de a fi confiscate de autorităţi.

Un reprezentant al transportatorilor din Polonia s-a arătat îngrijorat de faptul că o astfel de mişcare ar putea duce la măsuri similare împotriva camioanelor poloneze care trec prin Rusia şi Belarus în drumul lor înapoi spre casă.

Hundreds of trucks are stuck at the border of #Poland and #Belarus because of the sanctions that came into force



Some drivers stay in the direction of the border for more than 30 hours.



The queue has already stretched for about 80 km. pic.twitter.com/MDakEoNBh3