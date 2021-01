Explozie într-o mină de aur din China: Cel puţin zece mineri au fost găsiţi morţi VIDEO

O explozie a avut loc la 10 ianuarie într-o mină de aur la Qixia, în provincia Shandong.

În total, 22 de mineri au rămas blocaţi la câteva sute de metri adâncime în subteran, în urma exploziei.

Zece mineri au murit, iar 11 au fost scoşi - în viaţă - duminică din mină.

Un miner este căutat în continuare, potrivit agenţiei oficiale chineze de presă China Nouă.

RAW: Rescue workers in China have pulled 11 gold miners to the surface, two weeks after they were trapped by an underground explosion. pic.twitter.com/CTuDOPhgy4