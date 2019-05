VIDEO Fata de căldărari a ridicat toată sala în picioare la „Românii au talent“: „Eşti o Simona Halep a operei!“

În a doua gală live „Românii au talent“, Isabela Stănescu, o tânără de 18 ani din Piatra Neamţ, a interpretat Actul Final al Violetei din La traviata a lui Giuseppe Verdi. Tânăra a ridicat sala în picioare şi a fost aplaudată şi ovaţionată preţ de mai multe momente.

Înainte de a urca pe scenă, Isabela a subliniat încă o dată că este mândră de originile sale şi a precizat că le este profund recunoscătoare părinţilor săi pentru toată susţinerea.

„Sunt ţigancă şi sunt foarte mândră de etnia mea. Nu mi-a fost niciodată ruşine de apartenenţa mea! Eu le sunt foarte recunoscătoare părinţilor mei pentru că m-au crescut, m-au educat şi m-au lăsat să-mi urmez visul. Tata este foarte avangardist, mama e puţin mai tradiţionalistă, dar se dă după tata. Dacă nu aveam părinţi atât de mişto nu aş fi ajuns niciodată unde sunt azi, cred că aş fi fost măritată. Părinţii mei au făcut foarte multe sacrificii pentru mine, mai ales în comunitate, deoarece ceea ce fac eu este destul de greu de acceptat într-o comunitate tradiţionalistă şi conservatoare“, a declarat tânăra.

Isabela a mărturisit că a fost copleşită după momentul de la audiţii, când a fost de asemenea aplaudată în picioare: „Tata a fost incredibil de mândru. Am muncit foarte mult ca să ajung aici şi voi munci în continuare pentru a-mi atinge scopul, pentru a-mi împlini visul, acela de a cânta pe marile scene de operă ale lumii. Cele mai importante performanţe ale mele ar fi cele din cadrul programului «Tinere talente» al Fundaţiei Principesa Margareta a României, am fost bursier şi am avut ocazia să concertez pe scena Ateneului Român, pe scena Teatrului Naţional Bucureşti. Momentan ştiu o singură persoană care este de etnie romă din neam de căldărari şi care a urcat pe scena Ateneului: eu“.

Dincolo de visul muzical, Isabela îşi doreşte să fie un exemplu pentru comunitatea ei şi astfel să încurajeze tinerii de romi să-şi urmeze visul oricât de imposibil sau nebunesc li s-ar părea.

„Încerc să fiu un exemplu pozitiv pentru o comunitate întreagă. Comunitatea a privit şi în mod pozitiv, şi în mod negativ ceea ce fac eu. Pentru romi sunt un soi de extraterestru. De multe ori sunt mulţi care nu sunt de acord cu aşa ceva deoarece spun: «acum şi fetiţa mea îşi doreşte să facă ce face ea». Un sfat pentru părinţii din comunitate ar fi să-şi lase copiii să-şi urmeze visul, oricare ar fi el, şi să fie fericiţi“.

După prestaţia ţigăncuşei din semifinala „Românii au talent“, Florin Călinescu a mărturisit că a rămas fără cuvinte şi i-a făcut poate unul dintre cele mai frumoase complimente, comparând-o cu tenismena Simona Halep: „Excepţional, fără cuvinte sunt. Ceea ce este sublim pentru mine este de neînţeles. Eşti o Simona Halep a operei, jur“.

„Mie mi-a venit în minte Angela Gheorghiu, un alt geniu al operei. Eşti minunată şi pe lângă talentul tău îmi place foarte mult mesajul pe care îl transmiţi, mi-a plăcut că ai îndemnat alte fete să aibă curajul de a-şi urma visul. Eşti un exemplu“, i-a spus şi Andra concurentei.

„Asta îmi place mie la emisiunea noastră, că dincolo de momente foarte bune din punct de vedere artistic, ceva în plus se întâmplă: se întâmplă că vin oameni care sunt adevărate exemple şi care inspiră. Dincolo de peformance-ul tău, cred că puterea exemplului este foarte importantă şi cred că de fiecare dată când tiparele se sparg, umanitatea evoluează în sine. Te-aş vrea în finală pentru vocea ta superbă şi pentru exemplul pe care îl dai, pentru că e preţios de-a dreptul“.

