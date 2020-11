Urania Cremene va fi Supernanny de România. Cea mai populară emisiune de parenting se întoarce la Prima TV

Cea mai populară emisiune de parenting din toată lumea se întoarce în România, la Prima TV. Un nou sezon al reality-show-ului Supernanny va fi difuzat în curând de Prima TV iar Urania Cremene îi aşteaptă pe toţi cei care doresc un sprijin pentru a găsi soluţia potrivită în relaţia cu copiii lor să se înscrie la casting. Înscrierile se pot face la telefonul 0730.101.024 şi pe supernanny@paprikastudios.eu.

Urania Cremene este mamă şi, probabil, cel mai apreciat expert în parenting din România. Este autoarea All About Parenting, primul program de parenting din ţară şi unica metodologie de parenting din lume dezvoltată după Teoria Autodeterminării. În ultimii 5 ani, Urania Cremene şi trainerii din echipa All About Parenting au organizat peste 2.000 de seminarii gratuite, conferinţe si workshop-uri intensive la care au participat peste 250.000 de părinţi din toată ţara.

„Trăim vremuri complicate. Lumea se schimbă şi... ne schimbă, dar prima grijă a noastră, a părinţilor, rămâne aceeaşi: copiii. Cum îi înţelegem? Cum ne înţelegem cu ei? Cum putem fi părinţi perfecţi într-o lume... imperfectă? Toate răspunsurile, în curând, la Prima TV. Acolo unde... voi fi Supernanny. Sunt onorată să vă anunţ că voi fi parte a acestui proiect minunat, la Prima TV. Vom descoperi împreună secretele unei relaţii perfecte cu copiii noştri, pentru că şi cei mari, ca şi cei mici, au mereu de învăţat. Chemaţi-mă cu toată încrederea în casele voastre şi veţi vedea că orice problemă are soluţie şi că ei, copiii, sunt mai cuminti decât credeţi. V-aştept pentru înscrieri” spune Urania Cremene cunoscuta specialistă în parenting din România.

Părinţii care îşi doresc să trăiască experienţa Supernanny se pot înscrie la numerele de telefon 0730 101 024 şi la adresa de e-mail supernanny@paprikastudios.eu.