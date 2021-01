SURVIVOR 2021. Povestea de dragoste dintre Cătălin Moroşanu şi soţia lui: „Ne-am cunoscut în tren. Ea avea 16 ani”

“Prima fată pe care am adus-o acasă şi am prezentat-o mamei este soţia mea. Ne-am cunoscut în tren, pe vremea când făceam naveta. Ea avea 16 ani, eu 17, era acel sentiment pur adolescentin. Am văzut-o, mi-a plăcut foarte mult de ea, şi aşa am început să avem o relaţie”, spune celebrul luptător despre cea care acum îi este soţie, Georgiana.