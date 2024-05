Artistul Mihai Trăistariu, afirmații șocante. Vrea un copil clonă a propriei persoane: „O să-l dau la sport”

Artistul Trăistariu are o viață profesională care îi merge bine, dar cea personală vrea să și-o transforme.

Cântărețul Mihai Trăistariu trăiește pe picior mare, are o avere cum puțini artiști se pot lăuda. Are nu mai puțin de opt case, din care șase sunt închiriate în regim hotelier. Cu viața personală însă artistul stă mai puțin bine. Nu a fost căsătorit, nu are copii și vrea să ia măsuri în acest sens.

Metodele prin care vrea să devină părinte, însă, sunt cel puțin neobișnuite.

„Vedetele de la Hollywood își clonează animalele pentru că le vor pe aceleași. Barbara Streisand și-a clonat cățelul de cinci ori. Ia ADN din celulă, apoi în eprubetă crește același animăluț. Așa că și eu mi-am pus păr deoparte. Chiar m-ar încânta ideea să am un copil clonă, să fiu tot eu. Să-l cresc și să-i spun: vezi că tu ești eu. Și să-l iau de la zero. O să-l dau la sport, la baschet, să nu rămână mic ca mine. O să-i spun ce am făcut rău, să nu mai facă. La animale costă zeci de mii de euro. Dar se face. La oameni încă nu s-a ajuns, dar aștept”, a declarat Mihai Trăstariu, scrie bzi.ro.

Până ca acest lucru să poată fi posibil, Mihai Trăistariu și-a propus să-și cloneze una dintre cele patru pisici pe care le are.

„Oricum voi face asta cu pisica, una dintre ele mă iubește foarte tare. Doarme cu mine. O să o clonez. Am patru fete, culese de pe stradă”, a completat artistul.