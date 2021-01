Revelionul TVR, caracterizat drept „grotesc”. Iohannis, interpretat spunând: „În 2021, tre’ să fii tare bou să mai stai închis în casă!” VIDEO

Dorina Rusu, membră CNA, a afirmat într-un comunicat de sâmbătă, 2 ianuarie, că „în noaptea de Revelion, televiziunea publică a dat un spectacol grotesc, care a încălcat nu numai legile bunului-gust şi pe cele ale bunului-simţ, ci şi legislaţia audiovizualului“.

În noaptea dintre ani, de la ora 23:00, timp de aproape două ore, TVR a derulat o emisiune „Revelion la mine acas” cu Mugur Mihăescu şi Radu Pietreanu, filmată în barul lui Mugur din Centrul Vechi. În emisiune s-au mai aflat Dan Bittman, actorul George Tănase, dar şi câtva prezenţe feminine. Bittman şi Mihăescu sunt două dintre cele mai cunoscute persoane publice din România care în ultima perioadă s-au manifestat public împotriva măsurilor luate de autorităţi.

Emisiunea a debutat cu o melodie-parodie la adresa lui Marcel Vela, Raed Arafat şi Klaus Iohannis.

Spectacolul a continuat cu personajele din Vacanţa Mare, Leana şi Costel, care au avut dialoguri pline de violenţă şi insigatoare la consumul de alcool. „Când mă baţi cu lanţul de la câine să dai cu partea cu câinele, nu cu partea cu coteţul”, „Vreau tone de beutură să ne daţi, cisterne de beutură, trenuri marfare cu beutură. Mi se usucă gura. Dacă nu ne daţi beutură stăm ca idioţii şi nu spunem nicio glumă! Daţi-ne beutură!”, striga Leana, jucată de Mihăescu.

Guvernatorul Băncii Naţionale Mugur Isărescu a fost şi el parodiat, în faţa instituţiei pe care o reprezintă: „Sunt liber, dar fac Revelionu aicea. Am ieşit la o ţigară, dar am uitat cheile înăuntru. Nici codul nu funcţionează că-l am înăuntru pe Bill Gates şi ăsta când se îmbată schimbă codul.” Întrebat cum are de gând totuşi să intre în clădire, personajul ce-l interpretează pe Isărescu replică: Pe horn, ca Moş Crăciun. Ca să ajung acolo o să fac o scară din bani.”

Radu Pietreanu a contribuit cu glume despre ”şmecheria” oltenilor: „De Revelion oltenii taie porcul. De Crăciun l-au tăiat pe al vecinului”. Apoi a interpretat o piesă care suna astfel: „Am o dilemă foarte stresantă să-mi iau nevastă, să-mi iau amantă. Dacă vin la dânsa beat se bucură că-s bun la pat. Amanta nu mă face prost. Amanta e ca şi sclava mea”.

Aproape de miezul nopţii, Mihăescu a intervenit: „Doamnelor şi domnilor, breaking news! Nici în noaptea de Anul Nou nu suntem lăsaţi, de la Cotroceni vorbeşte ăla. Ştiţi voi…”. Rolul preşedintelui Klaus Iohannis a fost jucat de actorul George Tănase.

Ce a spus acesta:

„Ştiu că nu aveţi chef de mine, dar aşa cum v-am obişnuit apar în faţa voastră ori de câte ori am un prompter sau nişte foi de pe care să citesc. Fie ca 2016… Suntem deja în 2021? Doamne, cum zboară timpul! Mai ieri îmi cumpăram primele 6 case şi iată, acum nu mai locuiesc în ele, pentru că mi-am luat altele”

„2020 a fost un an al încercărilor, în sensul în care fiecare a încercat să se descurce cum poate. Unii au agonisit, alţii nu. Unii au mâncat, alţii nu. Ne-am petrecut toţi anul închişi. Anul 2021 va fi Anul Bivolului în calendarul chinezesc. Sau Anul Boului în calendarul românesc. Tre să fii tare bou să mai stai închis în casă!”

„Să sperăm că anul 2021 va fi un an prosper, plin de autostrăzi, de locuri de muncă în Germania, că în Anglia n-o să mai puteţi pleca! În calitate de conducător al acestei ţări, vă asigur că în 2021 voi posta mult mai des pe Facebook. Însă am rugămintea ca şi voi să mai daţi Share din când în când, să ajungă mesajul meu la toată lumea”

„Sunt trist, dragii mei români. Am rămas singur în această noapte specială. Carmen s-a culcat, Ludovic cine ştie pe unde mai dansează. Doamna Merkel nu mi-a trimis nici măcar un mesaj cu fie ca… Mi-aş fi dorit să fi făcut şi eu Revelionul cu alţi preşedinţi, dar nu m-au sunat. Ei mă sună doar când au nevoie de ceva de la mine: «Klaus, n-ai şi tu nişte păduri?», «Klaus, nu ne dai nouă Roşia Montană?». Uneori aşa îmi vine să-i înjur în germană!”, potrivit Libertatea.ro.

Conform paginademedia.ro , contractul dintre TVR şi Vacanţa Mare ajunge la aproximativ 50.000 de euro: „Este vorba de mai multe contracte, încheiate separat, la începutul lunii decembrie, cu Mugur Mihăescu, cu Radu Pietreanu şi cu firma lor de producţie, R&M Production“. Contactat de paginademedia.ro, Mugur Mihăescu a declarat că propunerea pentru Revelion a venit de la TVR şi a recunoscut că programul a fost filmat în pubul lui din Centrul Vechi, St Patrick. „A fost o negociere, cât am considerat că este valoarea noastră pe piaţă“, a spus Mugur Mihăescu.

În timp ce preşedintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din Camera Deputaţilor, deputatul USR Iulian Bulai, a reacţionat , sâmbătă, afirmând că ”TVR1 a avut de Revelion un program plin de băşcălie la adresa a tot ce înseamnă pandemie: mască, vaccin, pericol, protejare, distanţare socială”, care a costat 140.000 de euro.

În plus, acesta notează că în cadrul programului au fost promovaţi ”oameni declaraţi fani ai teoriilor conspiraţiilor”, cum ar fi Dan Bittman şi Mugur Mihăiescu. ”Voi chema la Parlament reprezentanţii CNA pentru a ne oferi un punct de vedere”, a anunţat Bulai, precizând că ”Doina Gradea trebuie să plece din TVR”.

De Revelion, TVR s-a clasat pe locul 5 în topul audienţelor, cu puţin peste jumătate de milion de urmăritori. Cea mai urmărită emisiune în seara dintre ani a fost cea a lui Dan Negru, de pe Antena 1, vizionată de peste 2,5 milioane de persoane.