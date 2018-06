Reacţia lui Dragoş Pătraru după ce a fost dat afară de la TVR: Doamna Gradea acţionează după zicala «statul sunt eu». Îi asigur pe telespectatori că revenim pe TV

Conducerea Televiziunii Române a decis încheierea contractului cu echipa „Starea Naţiei“, invocând afirmaţiile făcute de realizatorul Dragoş Pătraru în spaţiul public, precum şi cele din cadrul emisiunii, potrivit unei notificări transmise jurnalistului şi făcută publică de Gigel Ştirbu, deputat PNL şi preşedintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor.

Contactat de „Adevărul“, Dragoş Pătraru a declarat că nu este surprins de această decizie şi că ea „demonstrează absolut tot ce am zis eu până acum, în sensul că acest contract trebuia încheiat în urmă cu şapte luni, când partidul a dat dispoziţie să fim scoşi de pe post.“

Realizatorul „Starea Naţiei“ susţine că la acel moment rezilierea contractului nu a fost posibilă din punct de vedere juridic pentru că ar fi însemnat ca Televiziunea Română să plătească din bani publici „nişte despăgubiri destul de mari“.

Pătraru a vorbit şi despre numeroasele presiuni exercitate de conducerea TVR asupra sa şi a echipei sale, venite din partea partidului aflat la Guvernare: „Pentru că nu au reuşit să ne dea afară, au scos reluarea emisiunii de pe TVR 2, reluare care ajunsese să facă o audienţă mult mai mare decât emisiunea din prime-time. De asemenea, reluarea de la ora 6.00 de pe TVR 1 a fost mutată la 5.30 ca să-i fie limitată audienţa, ceea ce s-a şi întâmplat. Începând cu luna martie, audienţa reluării de dimineaţă a scăzut la jumătate, pentru că nimeni nu se trezeşte la 5.30 să se uite la TVR 1. Astea sunt cele două lovituri pe care le-am primit atunci. Am avertizat asupra intenţiei conducerii TVR şi asupra ordinului politic venit de la PSD. Bineînţeles că oamenii au contrinuat şi acum în loc de prelungirea automată a contractului, prevăzută dacă ne îndeplinim clauzele de audienţă, ceea ce am făcut, TVR a decis «denunţarea unilaterală» pe motiv că ne-am fi luat de conducerea TVR.“

Realizatorul a afirmat şi că „Doina Gradea acţionează după zicala «statul sunt eu», dânsa este TVR.“ Iar în ceea ce priveşte motivele inovate de TVR pentru încheierea colaborării, Pătraru a spus: „Eu nu am afirmat nimic despre TVR, ba mai mult, spre deosebire de aceşti oameni luaţi de pe stradă şi aduşi să conducă o televiziune, eu am apărat permanent interesele SRTV. Eu nu am spus că SRTV face ceva, ci că Doina Gradea face nişte lucruri care nu sunt în regulă, că în Consiliul de Administraţie (CA) au fost numite persoane care nu ar trebui să fie acolo, date fiind antecedentele lor, intervenţii editoriale. Noi am discutat despre lucruri care se întâmplă şi care fac rău TVR, toate afirmaţiile noastre s-au făcut în interes public, drept pentru care contractul nu a fost încălcat, pentru că eu am o clauză în contract care spune foarte clar că am voie să spun orice atâta vreme cât serveşte interesul public. Doamna a scris în acea notificare doar ce i-a convenit din contract, dar peste toate acele clauze, eu am o clauză care spune că am voie să fac afirmaţiile interzise în condiţiile în care cele afirmate sunt de interes public. Tot ce am afirmat eu pe post e de interes public, dovadă că a fost o şedinţă extraordinară a CA, s-a întrunit Comisia de Cultură din Parlament care m-a audiat. Doamna Doina Gradea nu a fost audiată, a ţinut un monolog, graţie intervenţiei soţiei de jurnalist Diana Tuşa, care apără, nu-i aşa, libertatea de exprimare, şi bineînţeles partidului care a intervenit şi a făcut scut în favoarea celei care ia măsurile pe care partidul le vrea la TVR.“

Pătraru a subliniat că împreună cu echipa sa va acţiona pe toate căile legale pentru a se apăra: „Noi avem un avocat care ne reprezintă. Contractul prevede clar modalităţile de reziliere şi cum noi nu am încălcat prevederile contractului, atunci este clar că noi trebuie să fim despăgubiţi pentru măsurile care s-au luat. Prin această notificare, conducerea TVR recunoaşte ce a negat până acum, că noi încă eram sub contract, pentru că altfel nu ne-ar fi trimis cu trei zile înainte de expirarea contractului această notificare, e o tâmpenie. Asta e, aşa au încercat şi în iarnă. Eu atunci am renunţat la 24.000 de euro pentru a putea continua să prezint emisiunea la TVR, astea sunt alte lucruri pe care le voi face publice. Expirând contractul pe care îl aveam pe firmă, conducerea TVR a încercat să ne oprească tuturor contractele. Şi atunci am renunţat noi la bani pentru a putea fi în continuare la TVR. Nu mai vreau să mai trec cu vederea astfel de lucruri. Au fost şapte luni în care aceşti oameni doar ne-au şicanat, ne-au ameninţat, au încercat să ne cenzureze şi cu toate astea, ca să nu se spună că suntem noi scandalagii şi mai ştiu eu cum, am rămas, am trecut peste toate şi am făcut emisiunea. E, acum vor vedea ce înseamnă să fim pe aceste poziţii: noi daţi afară de la TVR şi ei în continuare acolo, puşi de partid să facă politica iubitului conducător.“

În încheiere, Dragoş Pătrarui-a asigurat pe fanii „Starea Naţiei“ că se vor revedea pe micile ecrane, fără însă a da mai multe detalii. „Îi asigur pe toţi telespectatorii că din 6 august vor vedea «Starea Naţiei» la televizor. Ieri s-a reziliat contractul, eu nu aveam voie să fac nimic, de azi încolo vom vedea ce e de făcut. Nu pot spune absolut nimic, există şi posibilitatea printr-un concurs de împrejurări să renunţăm de tot la TV, deşi noi nu am vrea, pentru că primim zilnic sute de mesaje de la oameni care nu ne pot vedea decât la televizor şi atunci vom încerca să păstrăm această platformă de comunicare.“

Este pentru a doua oară când TVR şi Dragoş Pătraru se despart. În iunie 2016, jurnalistul a încheiat colaborarea cu postul public invocând tot presiuni politice şi s-a mutat la Digi24, însă după un an Pătraru a renunţat şi la colaborarea cu postul RCS&RDS, după un conflict public cu redactorul-şef Cosmin Prelipceanu. În august 2017, „Starea Naţiei“ a revenit la TVR, contractul fiind negociat cu fosta şefă a instituţiei, Irina Radu.



Amintim că, la începutul lunii mai, Dragoş Pătraru a făcut publice o serie de înregistrări audio scandaloase. În ele preşedintele-director general al TVR, Doina Gradea, este surprinsă în timp ce afirmă despre o reporteriţă a postului public că are „un cap de porc“, pentru că i-a adresat insistent o întrebare primarului Capitalei, Gabrielei Firea, iar despre jurnaliştii de la Ştiri spune că sunt „hateri de profesie“ pentru că sunt critici la adresa Guvernului. De asemenea, şefa TVR se arată indignată că un reporter a trimis o solicitare Consiliului Europei privind legile Justiţiei din România. În înregistrări poate fi auzit şi directorul TVR 1 şi producătorul Eduard Dârvariu care, printre altele, afirmă că în instituţie „se fură ca-n codru“.

Ulterior, şi alţi jurnalişti din TVR au semnalat neregulile din instituţie, printre aceştia numărându-se Mihai Rădulescu, fost realizator al emisiunii „Ora de ştiri“, scoasă de pe TVR 1 în luna martie, şi producătorul Septimiu Sărăţeanu, care la rândul lui a fost înlăturat de la postul public după o serie de discuţii în contradictoriu cu şefa instituţiei, susţine el.

Doina Gradea a fost invitată în Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor pentru a da explicaţii . Numai că PSD a făcut scut în jurul ei şi s-a opus ca şefa televiziunii publice să primească întrebări. Astfel, audierea s-a transformat într-o pledoarie a Doinei Gradea, care a susţinut că expresia „cap de porc“, pe care a folosit-o la adresa unei jurnaliste din TVR, este „o uzanţă a colegilor din media“.





La rândul lui, Dragoş Pătraru a fost audiat în Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor, unde a declarat că Doina Grade, vrea să deţină „controlul editorial total“ şi a dat detalii despre presiunile pe care le pune aceasta pe jurnaliştii din televiziunea publică.