Psihiatrul si scriitorul Irvin Yalom, interviu în exclusivitate la „Garantat 100%”

„De peste jumătate de secol, eminentul psihiatru Irvin Yalom uimeşte lumea cu poveştile sale despre psihicul uman, împletite cu înţelepciune, înţelegere şi umor. Acum, cu o sinceritate şi un curaj uluitoare, ne împărtăşeşte cea mai dificilă experienţă din viaţa sa: pierderea soţiei, statornica sa tovarăşă de viaţă încă din adolescenţă. Parteneri până la sfârşit, până şi în scrierea împreună a acestei cărţi, cei doi ne comunică un portret trainic al doliului - teroarea, durerea, negarea şi acceptarea reticentă. Dar ceea ce ne rămâne este mult mai mult decât o poveste profundă despre pierderea durabilă - este o poveste de neuitat, dureroasă şi frumoasă despre iubirea care dăinuie", notează New York Times.

Născut în 1931, Irvin Yalom este unul dintre marii psihiatri şi psihoterapeuţi contemporani, lucrările sale, atât cele ştiinţifice, cât şi cele literare, devenind puncte de referinţă în ştiinţa şi cultura ultimilor 50 de ani.

După o boală chinuitoare, Marilyn Yalom, soţia psihiatrului invitat la „Garantat 100%”, a murit. În ultimele luni de viaţă, a hotărât, împreună cu soţul său, să scrie o carte despre plecarea din această lume ca experienţă pur personală, nu ca o relatare a ceea ce li se întâmplă altora. A rezultat un volum sfâşietor, o carte despre care se va vorbi mult.

Doi mari savanţi şi profesori universitari de anvergură mondială, soţul şi soţia, aflată în ultimele luni de viaţă, scriu împreună o carte despre ei, despre iubirea lor fabuloasă, despre carierele lor, despre cercetările lor şi despre despărţire, prin moartea unuia dintre ei.

Fiecare citeşte capitolul scris de celălalt, şi apoi îl scrie pe al său. Volumul poartă titlul „O chestiune de viaţă şi de moarte”, iar în România e publicat la Editura Vellant, în traducerea Petronelei Rotar şi a lui Vifor Rotar.

Această carte, „O chestiune de viaţă şi de moarte", este tema princială a discuţiei dintre Cătălin Ştefănescu şi invitatul său, psihiatrul şi scriitorul Irvin Yalom. Întreaga ediţie „Garantat 100%” de duminică se constituie într-un dialog extrem de emoţionant, în cadrul căruia Irvin Yalom vorbeşte despre vieţi netrăite şi anxietate, despre nevoia de a-ţi trăi viaţa din plin, despre frica de moarte, despre iubirea care se poate dovedi mai puternică decât moartea, despre puterea de a „naviga prin sfârşitul vieţii”.

„De la înălţimea unei experienţe profesionale colosale, la vârsta de 90 de ani, doctorul Irvin Yalom ne predă o lecţie despre sensul vieţii fiecăruia dintre noi, despre puterea de a privi în interiorul nostru şi despre şansa la înseninare şi înţelepciune care se găseşte, în fond, la dispoziţia oricui”, spune Cătălin Ştefănescu, moderatorul şi realizatorul „Garantat 100%”.

Despre Irvin Yalom, invitat la „Garantat 100%”

Irvin Yalom este profesor emerit de psihiatrie la Stanford University, California, doctor în medicină, autorul a numeroase lucrări de specialitate, devenite ulterior cărţi de referinţă în domeniu, dar şi al câtorva romane, în care experienţa în psihoterapie se împleteşte cu pasiunea pentru filosofie şi cu continua căutare a sensului ultim al existenţei umane.

Într-o epocă dominată de „Nu te ataşa de pacienţi” şi „Nu le povesti clienţilor despre viaţa ta”, sfaturile lui Irvin Yalom („Lasă pacientul să conteze pentru tine”, „Fă vizite la domiciliu”), ne fac să ne amintim de umanitatea pe care o împărtăşim cu restul lumii.

Irvin Yalom, M.D. este autorul prestigioaselor lucrări de psihoterapie The Theory and Practice of Group Psychotherapy – vândută în peste 700.000 de exemplare, Existential Psychotherapy şi Inpatient Group Psychotherapy, al cărţilor aflate la graniţa dintre ficţiune şi documentar: Călătoria spre sine, Privind soarele în faţă, Darul psihoterapiei, Mama şi sensul vieţii, precum şi al romanelor Plânsul lui Nietzsche, Minciuni pe canapea şi Soluţia Schopenhauer.

Cea mai recentă carte a sa, „O chestiune de viaţă şi de moarte", subiectul principal al dialogului cu Cătălin Ştefănescu - este scrisă de Irvin Yalom împreună cu soţia sa, Marilyn Yalom, o desăvârşită şi erudită scriitoare. Făcând dovada unui imens curaj, soţii Yalom scriu împreună povestea grijii emoţionale şi morale pe care şi-o poartă unul altuia. A Matter of Death and Life este punctul culminant al căutării înţelepciunii de-o viaţă a cuplului Yalom în arta de a trăi şi de a muri.