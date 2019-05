Primele declaraţii ale câştigătorului Ferma: ce spune despre relaţia cu Diana Belbiţă şi cum va folosi banii câştigaţi

Sportivul Marius Crăciun (23 de ani) a reuşit să-l învingă pe luptătorul K1 Cătălin Moroşanu (43 de ani) în finala Ferma, de la Pro TV. Tânărul, a cărui viaţă nu a fost deloc uşoară , a fost desemnat câştigătorul marelui premiu în valoare de 50.000 de euro.

Victoria în faţa lui Moroşanu a fost uimitoare . Am simţit ca a fost un duel bărbătesc şi amândoi am luptat până la ultima suflare pentru a câstiga. Sunt onorat că am avut parte de acest duel contra unui mare luptător“, a declarat câştigătorul.

Marius a dezvăluit că va folosi banii câştigaţi pentru a achita datoriile familiei sale, care a fost la un pas de a-şi pierde casa: „Cu o parte din marele premiu voi plăti ratele familiei, iar cu cealaltă voi acoperi o parte din creditul ipotecare pe care-l am pentru apartament“.

Într-un interviu pentru Pro TV , sportivul a mărturisit că emisiunea „Ferma“ a fost „o lecţie de viaţă“ care l-a ajutat să se maturizeze. „Am învăţat foarte multe lucruri şi mă bucur că am avut ocazia să cunosc oameni noi. Le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut de la început până la sfârşit, indiferent că eram cunoscut sau nu. Le mulţumesc că au avut încredere în mine şi m-au văzut un potenţial câştigător şi pentru energia pe care mi-au transmis-o“, a mai spus câştigătorul Ferma 2019, care a ajuns anul trecut şi în finala „Ninja Warrior România“.

Întrebat dacă a simţit vreodată că a fost subestiamt de ceilalţi concurenţi, Marius a precizat: „Chiar dacă nu au arătat, câţiva dintre ei m-au subestimat, poate pentru că sunt mic şi credeau că nu am suficientă forţă. OK, poate ştiau unii dintre ei abilităţile de la Ninja Warrior de anul trecut, dar ceilalţi nu ştiau exact cât de puternic sunt. Poate m-au văzut ca pe cel mai firav de aici, cine ştie“.

Sportivul a vorbit şi despre apropierea de luptătoarea MMA Diana Belbiţă, cu care s-a speculat că ar avea o relaţie. Marius s-a ferit să confirme sau să infirme existenţa unei legături amoroase, însă a povestit cum de au ajuns de nedespărţit: „Iniţial intrasem în Ferma împreună cu Remus Boroiu pentru că ne ştiam de la Ninja Warrior. Pe parcurs Diana s-a apropiat de noi pentru că eram cei mai puţin cunoscuţi, iar cu noi a simţit acea conexiune. După plecarea lui Remus din Ferma nu aveam pe nimeni apropiat, ea la fel, pentru că prietena ei Claudia Pavel plecase. Am rămas practic ai nimănui şi am încercat să ne unim cât mai mult, am început să vorbim mai mult, practic ne aveam unul pe celălalt. Este un lucru mare să ai pe cineva aproape într-o asemenea competiţie, unde fiecare este doar pentru el... Contează mult să primeşti o îmbrăţişare atunci când te simţi demoralizat sau foarte obosit şi te gândeşti că mai ai un drum foarte lung până în finală. E bine să ai pe cineva care să-ţi spună o vorbă bună, iar Diana a făcut asta de fiecare dată, şi eu pentru ea la fel“.

În ceea ce priveşte planurile de viitor, Marius Crăciun a mărturisit că îşi doreşte să evolueze: „Vreau să mă implic mai mult în dezvoltarea mea, vreau să fac ceva care să-mi aducă un plus de valoare. Sunt deschis noilor provocări“.

