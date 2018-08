Pavel Bartoş nu mai prezintă singur „Vocea României“. Noua colegă: „Am strigat de fericire când am primit vestea“

Irina Fodor este co-prezentator în sezonul 8 al emisiunii „Vocea României“. Ea va sta alături de susţinătorii concurenţilor în backstage şi le va transmite telespectatorilor reacţiile acestora şi emoţiile prin care vor trece.

„Am strigat de fericire când am primit vestea că fac parte din echipa Vocea României. Nu mă aşteptam la vestea asta, aşa că surpriza a fost cu atât mai mare. Eu, de când lucrez în televiziune, aproape de fiecare dată când am fost pe scenă sau în faţa camerelor, am avut noroc să fiu lângă oameni cu multă experienţă în domeniul ăsta şi aşa am prins şi eu curaj. La fel e şi acum: atunci când eşti colegă cu Pavel Bartoş, uiţi de emoţii. Rolul meu la Vocea României e unul delicat sau cel puţin aşa îl percep eu. La mine se descarcă emoţiile celor care vin să susţină concurenţii: părinţi, soţi, fraţi, iubiţi sau iubite, prieteni. Eu sunt tot timpul alături de ei ca să le ofer un umăr pe care să plângă sau o pereche de braţe larg deschise pentru o îmbrăţişare din suflet. Atunci când scaunele se întorc, ţopăim de fericire în culise. Ne pupăm şi ne îmbrăţişăm cu toţii de parcă de ştim de o viaţă, se lasă cu aplauze multe şi cu lacrimi de fericire. Când antrenorii nu apasă butoanele, în schimb, mă simt neajutorată şi încerc să îi conving să nu se declare învinşi“, a declarat Irina Fodor.

Irina Fodor, în vârstă de 29 de ani, a devenit în 2012 reporter Acasă TV, iar doi ani mai târziu i s-a alăturat lui Cabral la pupitrul emisiunii „Poveştiri de noapte“, de la Acasă TV, după demisia lui Mircea Solcanu. Anul acesta, Irina a mai prezentat, alături de bloggeriţa Andressa (Andreea Retea), o emisiune de dimineaţă, „Inspiraţia de weekend“, la Pro TV. Irina Fodor este căsătorită din 2010 cu actorul, cântăreţul şi prezentatorul Răzvan Fodor (43 de ani) şi au împreună o fetiţă în vârstă de şapte ani.

Venirea Irinei Fodor în echipa de la „Vocea României“ marchează o nouă schimbare adusă de sezonul 8. Cea mai importantă este schimbarea componenţei juriului: Smiley a rămas singurul din formula originală, după ce Loredana a părăsit show-ul. De asemenea, producătorii au renunţat la colaborarea cu Adi Despot după doar un sezon. Noul juriu este format din Andra, Irina Rimes, Tudor Chirilă şi Smiley.

De asemenea, în sezonul 8, „Vocea României“ va avea un vlogger oficial, în persoana Laurei Giurcanu, fost model internaţional, în prezent unul dintre cei mai populari YouTuberi, cu peste 27 de milioane de vizualizări pe canalul său.