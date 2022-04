O acrobată de 53 de ani a făcut show la Românii au Talent: „Am fost colegă cu Nadia Comăneci” VIDEO

Corina a făcut gimnastică de la 5 ani şi a făcut parte din Lotul Naţional de Gimnastică. A locuit patru ani la Deva, a muncit şi a făcut performanţă. A câştigat la Campionatul Naţional de la Focşani, a obţinut 5 medalii de aur şi a fost comparată cu Nadia Comăneci. Din păcate, un accident i-a schimbat complet cursul vieţii şi cariera. În timpul unui cantonament şi-a fracturat mâna. Aceasta urma să meargă la Olimpiada de la Los Angeles.

Din anul 1988 a lucrat la Circul de Stat până în anul 2002. Apoi a lucrat la Circul Naţional din Irlanda.

Femeia este mamă a unui băiat, care activează în acelaşi domeniu, la fel şi nora ei. Ea s-a înscris la concursul de talent pentru a-i îndeplini dorinţa soţului, care a murit.

„La 12 ani am fost selectată la Lotul Naţional, colegă cu Nadia, am făcut gimanstică de performanţă vreme de 14 ani, după care, la vârsta de 17 ani am avut un accident la paralele înaintea unei competiţii mi-am rupt mâna dreaptă, am avut triplă fractură şi nu se mai putea face nimic. Chiar cu o lună în urmă participasem la campionatele naţionale şi câştigasem cinci medalii de aur. Mă comparau cu Nadia, mi-aş fi plăcut să fiu a doua Nadia”, a mărturisit Corina.

După numărul său pe care l-a prezentat pe scena Românii au Talent, Andi Moisescu a afirmat că: „E vorba de emoţie, doamnă. Este extrem de impresionant faptul ca după o viaţă întreagă pe care v-aţi dedicat-o acrobaţiei să continuaţi să faceţi şi la vârsta asta, fragedă în continuare, că şi eu merg pe 50 de ani, deci suntem acolo, unul lângă altul, să continuaţi să faceţi acrobaţie este realmente admirabil. Pare simplu, dar este extrem de riscant”, a declarat Andi Moisescu.

„Am fost cu sufletul alături de dumneavoastră, este un număr pe care un copil de 20 de ani abia îl face, iar ceea ce faceţi dumneavoastră este de admirat.”, a spus Dragoş Bucur.

Actorul Mihai Bobonete a felicitat-o pentru performanţa ei din acea seară: „Vă mulţumesc că aţi venit să ne arătaţi ceea ce puteţi să faceţi şi vă urez ca încă o jumătate de secol să aveţi grijă de nepoţi la fel de mult cum aţi avut grijă de arta pe care ne-aţi arătat-o”.