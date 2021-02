Ce mesaj a transmis Cătălin Măruţă după ce s-a vindecat de COVID-19 şi a revenit în platoul PRO TV

Cătălin Măruţă s-a reîntors pe platourile de filmare după ce a stat două săptămâni în carantină. Andra şi Cătălin Măruţă au fost infectaţi cu COVID-19, prezentatorul TV fiind cel care a făcut anunţul pe una dintre reţelele de socializare.

„M-am întoooooors, yes, yes, yes! Eram mai epuizat de acasă decât daca făceam emisiunea de aici, din platou. Alergam parcă pe lângă teren, nu eram pe teren. Mi-au lipsit foarte tare oamenii de aici. Vă mulţumesc vouă, care aţi ţinut emisiunea de aici', a spus apoi Măruţă.

„Astăzi începe un nou concurs, al plăcintelor, cu mere, cu dovleac, aburinde… Începe un concurs de top', a anunţat Măruţă.