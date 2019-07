Antena 1, amendată de CNA după ce la „Acces Direct“ un pedofil a povestit în detaliu relaţiile sale intime cu copii: „Mi se pare înfiorător“

Emisiunea „Acces Direct“ a fost amendată de CNA cu 50.000 de lei pentru o ediţie a emisiunii din 19 iunie, în care a difuzat mărturiile unui pedofil, în direct, la o oră accesibilă minorilor.

De altfel, la scurt timp după emisiune, invitatul care a povestit ce le făcea copiilor a fost arestat, scrie Pagina de Media.

Amenda a venit la propunerea lui Radu Herjeu şi a trecut cu unanimitate de voturi. Emisiunea sancţionată a încălcat legea referitoare la protecţia minorilor.





„O să vreau să fac o propunere, tinând cont de recidivă. Oamenii ăştia chiar nu înţeleg să nu mai abordeze genul acesta de subiecte în asemenea hal. Am senzaţia că o fac în totală lipsă de respect, doar de dragul audienţei“, şi-a argumentat Herjeu propunerea.





Întrebată de Radu Herjeu cum explică cele întâmplate în ediţia „Acces Direct“, reprezentanta postului Intact a spus că presupusul pedofil a fost adus în studio la acea oră pentru a trage un semnal de alarmă.





„Pedofilul a fost arestat pentru 30 de zile după multitudinea de plângeri făcute la poliţie după difuzarea emisiunii pe post. Dacă ar fi fost difuzată la altă oră, n-ar mai fi avut acelaşi impact“, a completat aceasta.





Bărbatul a povestit în emisiune cum săruta şi îmbrăţişa băieţi de 10, respectiv 14 ani. Întrebat dacă atingea copiii în părţile intime, bărbatul a răspuns: „Da, normal, le-am făcut aceste teste, toate astea, să-i ating pe ei, să le atrag atenţia, vorbeau cu mine să-mi spună: pune mâna, vorbeau cu mine că s-au simţit bine (...). De obicei, eu am fost învăţat să fiu drăgăstos de copii, dar aşa mi-a scăpat ticul acesta să-i îmbrăţişez, poate să-i pup pe obraz şi deodată copiii au început să umble şi pe mesaje pe Facebook (…), din urma urmelor să primesc şi cereri pe Facebook de la copii, le-am dat şi lor cerere şi după aceea au început să-mi spună gesturi, că dacă sunt gen pe invers am spus că nu sunt genul pe invers şi am spus că sunt gen pupăcios, ca să fiu, să-i îmbrăţişez, poate să-i alint (...). Recunosc că am ajuns să fac şi săruturi.“





De asemenea, Dorina Rusu, membru CNA, a acuzat Antena 1 că, în goana după audienţă, postul n-a mai ţinut cont de nimic: „Nu poţi să-l chemi pe acel individ, să-l legitimezi lăsându-l să povestească acolo toate acele grozăvii, iar tu să te oripilezi ca o ţaţă. Mi se pare infiorător aşa ceva. A, că după a fost arestat, foarte bine, dar se putea vorbi despre acest caz fără să vină el să povestească. Se putea discuta cu părinţii. A dat şi numele anumitor copii. Putea să fie prevenit înainte că nu are voie să rostească numele copiilor. Este total interzis de lege. Felul în care a fost abordat subiectul a fost să producă audienţă.“

