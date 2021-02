Încă un scandal în Televiziunea Română. Marina Almăşan accepta să retracteze criticile aduse conducerii TVR pentru a i se păstra emisiunea în grila de programe

„Îmi fac «mea culpa» : Sub Doina Gradea, TVR a avut, de fapt, cea mai glorioasă perioadă din ultimii 30 de ani!“ este titlul articolului în care Marina Almăşan denunţă presiunile cărora este supusă din cauza unui articol de opinie.

„După cum sugerează şi fotografia de profil, sunt prizoniera unei greşeli de neiertat! (..) Editorialul meu nu i-a bucurat chiar pe toţi cititorii săi.

Am primit, din partea Conducerii TVR, via Oficiul Juridic, o notificare care înşira un pomelnic de legi şi regulamente pe care înţeleg că le-am încălcat, cutezând să am o atitudine critică faţă de “instituţie şi angajaţii săi” – două elemente pentru care, de altfel, am avut întotdeauna cele mai curate, cinstite şi profunde sentimente: îmi iubesc nespus Televiziunea, lucru pe care l-am demonstrat cu prisosinţă timp de 3 decenii si îi preţuiesc pe toţi cei ce-mi sunt colegi.

Se pare însă că, luată de valul emoţiilor personale, am reuşit să “defăimez” şi “abuzez” instituţia şi salariaţii săi, ceea ce ar contraveni regulamentelor stabilite de conducătorii săi. (..)

Bref! Printr-o notificare scrisă şi prin cateva telefoane “prieteneşti”, mi s-a dat de înţeles că , dacă vreau să mi se aprobe reintrarea în grila a emisiunii mele, ar fi bine să-mi pun cenuşă în cap.

Mi se cer aşadar următoarele trei lucruri : “să retractez articolul cu pricina, să notific publicaţiile media care l-au preluat cu privire la această retractare şi să formulez dezminţiri publice cu privire la informaţiile cuprinse în materialul publicat”.