Vedetele SAGA Festival, Don Diablo, Nicky Romero şi Masked Wolf: reîntoarcerea la sine ca sursă de inspiraţie INTERVIU

„Weekend Adevărul“ a discutat cu trei mari artişti care au urcat pe scena principală – Don Diablo, Nicky Romero şi Masked Wolf – despre ce a însemnat pandemia de coronavirus pentru ei, cum a fost drumul înapoi către sine, dar şi despre cum văd viitorul.

Intensitatea trăirilor de la festival a fost amplificată pentru participanţi, dar şi pentru marii artişti, atât datorită locaţiei şi organizării realizate de ALDA Events, cât mai ales datorită atmosferei – toată lumea părea că a venit cu sufletul deschis, pregătiţi de reconectare după o perioadă în care am fost mai mult izolaţi şi dezbinaţi decât împreună. Chiar şi artiştii au retrăit emoţiile revederii cu o asemenea mulţime, aşa cum au mărturisit pentru „Weekend Adevărul“.

SAGA Festival i-a adus pe scenă pe unii dintre cei mai mari DJ-i ai lumii, printre care şi Don Diablo şi Nicky Romero, precum şi pe rapperul australian Masked Wolf, a cărui carieră pare a fi abia la început, după ce a devenit cunoscut, în perioada pandemiei, cu hitul „Astronaut In The Ocean“, lansat încă din 2019.

Un festival cu premiere

Unul dintre artiştii care au performat pe scena principală în prima seară de festival a fost Don Diablo, DJ-ul olandez cu numele real Don Pepijn Schipper, care şi-a făcut apariţia la scurt timp după miezul nopţii. Momentul a fost unul emoţionant pentru artist, întrucât cu doar câteva ore înainte de a urca pe Source, lansase pe platformele de streaming cel mai recent album numit „FORΞVΞR“. Aşa că evenimentul a fost sărbătorit alături de miile de persoane care dansau hipnotizate, pe vibe-urile futuriste transmise de artist. Acesta a mărturisit pentru „Weekend Adevărul“, înainte de a urca, că „sunt nerăbdător să îl celebrez în seara asta cu România. Cred că va fi o mulţime plină de energie, sper că va fi un moment emoţionant. Sunt încântat să fiu din nou aici“.

O parte din versurile melodiilor au fost scrise de artist în perioada pandemiei de coronavirus, atunci când a stat în izolare, singur în casă. „Am pus multe emoţii în album, multe versuri sunt scrise de mine, despre viaţa mea. Sper să le ajungă oamenilor şi în suflet, nu doar pe ringul de dans. Pentru mine a fost un moment potrivit – fără turnee aproape doi ani, am lucrat la un album total nou, la noi sunete. Cred că m-am maturizat, şi sunetele la fel. Sunt mândru şi nerăbdător să îl prezint pe Don Diablo 2.0“, a mărturisit DJ-ul.

Un alt artist care a prezentat mulţimii SAGA o creaţie recentă a fost Nicky Romero, DJ-ul olandez cu numele real Nick Rotteveel van Gotum. Acesta a urcat pe main stage în a doua seară de festival, mai întâi alături de DJ-ii W&W – cei trei au mixat piesa abia lansată „We’re Still Young“, o continuarea a unei colaborări anterioare, „Ups and Downs“.

Masked Wolf, pentru prima dată în România

Rapperul Masked Wolf, cunoscut datorită hitului „Astronaut In The Ocean“, s-a aflat pentru prima dată în România, în cea de-a treia zi de SAGA Festival. Artistul australian cu origini greceşti, al cărui nume real este Harry Michael, tocmai ce îşi lansase primul mixtape, „Astronomical“, cu doar două zile înainte de a urca pe Source. „Weekend Adevărul“ a discutat cu el după ce a susţinut un show incendiar pe scena principală, unde l-a avut drept invitat-surpriză pe Grasu XXL.

„Cred că a fost cea mai plină de energie şi mare mulţime în faţa căreia am cântat. Nu mă aşteptam să fie atât de mulţi oameni. Când ai o melodie foarte populară, crezi că publicul vine doar pentru ea, dar mi s-a părut că mulţimii din România i-au plăcut mai multe melodii“, a mărturisit artistul. De asemenea, acesta a transmis că a simţit o conexiune cu publicul – „simţeam că dansează pentru că li se pare o melodie bună. Asta e tot ce mi-am dorit“.

Foto: Rapper-ul australian Masked Wolf pe scena principală a festivalului/ Sursă foto: SAGA Festival

Sinele ca sursă de inspiraţie

Şi artiştii au resimţit singurătatea venită odată cu perioada pendemică în care oamenii au fost nevoiţi să stea izolaţi, de cele mai multe ori fiind doar în compania lor înşişi. Pentru Don Diablo, Nicky Romero şi Masked Wolf, această perioadă a reprezentat întoarcerea la sine, redescoperire, acceptare şi, totodată, inspiraţie. „Am o piesă pe album, «Into The Unknow», care este despre nesiguranţa zilei de mâine. Am pus multe emoţii în album, iar multe versuri sunt scrise de mine, despre viaţa mea. Sper să le ajungă oamenilor şi în suflet, nu doar pe ringul de dans“, a declarat Don Diablo.

Totodată, DJ-ul a dezvăluit şi ce sentimente l-au încercat înainte de a prezenta festivalierilor piese de pe noul album, dar şi cum a ajuns să le compună, deoarece sunt diferite faţă de cele cu care îşi obişnuise fanii. „Când eşti singur e diferit, dar când eşti înconjurat de oameni, te gândeşti: «Ohh, fir-ar! Acum trebuie să le arăt lumii». Te simţi vulnerabil: «Dacă oamenilor nu le va plăcea?». Însă cred că atunci când eşti artist trebuie să te provoci singur, să te forţezi pentru ca lucrurile să meargă înainte – dacă faci acelaşi lucru mereu, nu-ţi extinzi limitele. Trebuie să faci lucruri de care ţi-e frică şi să inovezi. Singurul lucru pe care chiar îl poţi face ca artist este să te exprimi, să arăţi cine eşti în interiorul tău. Asta am încercat să fac, dar am încercat să păstrez şi marca Don Diablo şi sunetele futuriste. Cred că fanii le vor recunoaşte, dar cred că muzica mea va câştiga şi admiratori noi“, a declarat artistul.

DJ-ul olandez Don Diablo/ Sursă foto: EPA-EFE

Despre anxietate, pe beat

Masked Wolf a lucrat la primul lui mixtape pe care se regăsesc melodii despre anxietate, momente dificile, modul în care i s-a schimbat viaţa după ce a devenit cunoscut, precum şi parcursul în carieră de la începuturi până în prezent. „Tot anul trecut a fost o perioadă de învăţare. Încă mă forţez să-mi depăşesc limitele, încă mai sufăr de anxietate uneori, încă mai am momente în care mă simt deprimat. Dar cred că important este să te forţezi să mergi mai departe“, a transmis rapperul.

Mare parte din piaţa muzicală a fost necruţătoare cu Masked Wolf, susţinând că nu va mai crea ceva atât de bun după melodia care l-a făcut cunoscut în plan mondial, însă artistul a lansat un mixtape foarte apreciat, pe care se află melodii cu mesaje puternice despre care susţine că nu l-au făcut să se simtă vulnerabil. „Cred că dacă lansezi lucruri care sunt emoţionale, nu eşti vulnerabil. Cred că eşti vulnerabil atunci când nu vorbeşti despre anumite lucruri. Cred că «Paper planes» este cea mai emoţională melodie de pe album – este despre perioada în care mă simţeam deprimat. «Pademonium» este cea preferată: este despre mine, când treceam prin cele mai grele momente sau când trăiam în frică. Toate melodiile vorbesc despre o conexiune, asta este ceea ce mă inspiră. Dacă scriu şi nu am o conexiune cu melodia respectivă, atunci este falsă“, a declarat artistul pentru „Weekend Adevărul“.

„Cred că atunci când eşti artist trebuie să te provoci singur, să te forţezi pentru ca lucrurile să meargă înainte – dacă faci acelaşi lucru mereu, nu-ţi extinzi limitele. Trebuie să faci lucruri de care ţi-e frică şi să inovezi. Singurul lucru pe care chiar îl poţi face ca artist este să te exprimi, să arăţi cine eşti în interiorul tău” - Don Diablo, artist

Izolarea şi drumul spre „Cine sunt?“

În perioadele de izolare de pe parcursul pandemiei COVID-19, şi artiştii au trecut prin momente de cumpănă: s-au văzut din nou faţă în faţă cu ei înşişi după o lungă perioadă în care fuseseră mai mult pe scenă, înconjuraţi de mii de oameni şi mai niciodată singuri. Don Diablo a mărturisit că i s-a părut o perioadă ciudată pentru el întrucât a stat mult în casă, însă l-a ajutat să se cunoască mai bine şi să facă schimbări majore sănătoase în viaţa lui. „Am lucrat mult la mine, la încrederea în sine, la dezvoltarea personală, am slăbit 15 kilograme, mi-am schimbat dieta, mănânc mai sănătos, dorm mai mult, şi mă simt mult mai creativ. Am făcut şi NFT-uri“, a dezvăluit DJ-ul. De asemenea, potrivit acestuia, şi fanii au jucat un rol important, „conexiunea cu ei a fost minunată, a fost ca şi când nu ar fi fost pandemie, energia era acolo. Mă simt binecuvântat, norocos şi recunoscător“.

Toată această perioadă a însemnat pentru Don Diablo omul, primii paşi spre împrietenirea cu sine şi acceptare. „Mă împrietenesc cu mine însumi, învăţ să mă accept, dar încă nu am ajuns acolo, însă am deschis uşa. Sunt dispus să fac mai multe lucruri de care îmi este frică şi să îmi asum riscuri mai mari“, a mai mărturisit artistul pentru „Weekend Adevărul“.

Pandemia, „un catalizator“

Pentru Nicky Romero, perioada pandemiei de coronavirus a reprezentat o pauză de care a profitat din plin pentru a se reconecta cu familia, de a se redescoperi şi a-şi fructifica talentul muzical. Totodată, artistul a punctat şi impactul financiar pe care l-a avut perioada în care aproape întreaga lume şi-a luat adio de la festivaluri, concerte şi spectacole. „Bineînţeles, a fost o mare pierdere financiară, mai avem de recuperat. Dar, pe de altă parte, pentru mine, personal, a fost foarte bine iau o pauză de la turnee şi să-mi trăiesc viaţa, pentru că am fost în turnee mai tot timpul şi voiam să îmi petrec timpul şi cu familia, cu prietenii, să redescopăr cine sunt“, a mărturisit DJ-ul olandez.

Artistul a adăugat că se vede drept un om de familie, care nu prea se simte confortabil într-un loc cu mulţi oameni. „E ciudat, ţinând cont de ceea ce fac, dar ăsta e adevărul. Îmi place să citesc, în special cărţi de psihologie, cărţi despre cum funcţionează creierul, corpul. Îmi place să cânt la pian. Am învăţat să cânt orice cântec la pian mai puţin de un minut, dacă aud un cântec, îl pot cânta la pian într-un minut. Îmi place să mă provoc“, a mărturisit DJ-ul.

Foto: DJ-ul olandez Nicky Romero/ Sursă foto: EPA-EFE

De asemenea, acesta a dezvăluit că a reuşit să îşi învingă anumite temeri şi să se bucure de plăcerile vieţii chiar dacă este o persoană publică uşor de recunoscut. „Îmi place să merg la saună. Ştiu că oamenii mă vor recunoaşte, dar nu îmi pasă, merg. Dacă mă vor recunoaşte, e în regulă. Înainte era dificil pentru mine, dar acum sunt liber, nu îmi mai pasă. Este un sentiment eliberator foarte plăcut“, a susţinut Nicky Romero.

Pentru rapperul Masked Wolf, perioada pandemiei, când lumea a stat în casă şi a luat cu asalt mai mult decât înainte platformele de socializare, a reprezentat „un catalizator“, după cum el însuşi a susţinut pentru „Weekend Adevărul“, punctând faptul că piesa „Astronaut In The Ocean“ a crescut mult, făcând referire la sutele de milioane de vizualizări de pe platformele de streaming. Melodia a devenit un adevărat fenomen şi pe TikTok, iar mari vedete ale lumii, printre care chiar şi Jennifer Lopez, s-au filmat dansând pe hitul care, de fapt, este despre perioadele depresive ale artistului. Totodată, perioada pandemiei a fost una productivă şi din punct de vedere al creaţiei, întrucât rapperul a compus versuri care s-au concretizat în melodiile de pe primul său mixtape.

„Sper să fiu foarte fericit cu cine sunt ca persoană. Oamenii spun că banii pot cumpăra fericirea, dar nu cred că se întâmplă asta. Când nu te simţi bine, banii nu înseamnă nimic” - Masked Wolf, artist

Pariul muzicienilor de astăzi cu viitorul

Perioada de reîntoarcere la sine, cunoaştere şi acceptare a venit nu numai cu revelaţii de tipul „Cine sunt?“, ci şi unele de tipul „Încotro mă îndrept?“, „Ce vreau de la viaţă?“, „Cum va arăta viitorul meu?“. Astfel, Don Diablo intenţionează să rişte mai mult, să aibă proiecte mai mari, după cum chiar el a declarat: „Conceptul meu pentru viitor este să pariez mult pentru a câştiga mult“. Una dintre pasiunile sale sunt creaţiile artistice sub formă de NFT (non-fungible token), pe care vrea să le vadă în muzeele din toată lumea. În ceea ce priveşte cariera de DJ, artistul intenţionează ca în cinci-zece ani să nu mai ţină show-uri.

„Deja am asta în plan, să fac mai puţine show-uri. Pe cele pe care le voi face totuşi vreau să le fac unice, mai speciale, să investesc mai mult timp în ele – oricum fac deja asta. Şi ar fi minunat dacă aş avea şi ceva timp liber!“, a mărturisit artistul. Totodată, acesta, după perioada pandemiei şi a izolării, a ajuns la concluzia că vrea să îşi întemeieze o familie în următorii ani şi că e dispus să primească dragostea în viaţa lui.

Muzica şi viaţa de familie

DJ-ul olandez Nicky Romero a dezvăluit pentru „Weekend Adevărul“ la ce proiecte şi colaborări lucrează. „Lucrez cu Afrojack la o melodie, compun una şi cu David Guetta, am un proiect şi pe underground tech house. Îmi place să fiu în studio, să produc. Sunt DJ şi am făcut parte dintr-o trupă rock, eram toboşar. Deci, muzica de acum vine după experienţa mea de a fi într-o trupă. Îmi place să fac muzică, aşa că fac şi tehno house, cu puţin progressive“, a anunţat DJ-ul.

În ceea ce priveşte viaţa personală, Nicky, în vârstă de 32 de ani, a mărturisit că în următorii cinci ani i-ar plăcea să devină tată, întrucât consideră că „cea mai bună vârstă pentru un bărbat să aibă un copil este 34-35 de ani“. Tot el a ţinut să sublinieze că „Nu spun că am dreptul să am un copil, ci că sper să am un copil. Poate doi. Poate o fată şi un băiat dacă sunt norocos. Unii oameni cred că pot revendica un copil, dar nu pot, de fapt – natura îţi dă sau nu“.

Sursă foto: SAGA Festival

„Banii nu înseamnă nimic“

Şi rapperul australian Masked Wolf se vede în postura de părinte în următorii cinci-zece ani, mărturisind că i-ar plăcea să aibă „un câine, o casă, o soţie, poate doi copii“. Însă, în primul rând, îşi doreşte să fie bine cu el însuşi. „Sincer, în primul rând sper să fiu foarte fericit cu cine sunt ca persoană. Oamenii spun că banii pot cumpăra fericirea, dar nu cred că se întâmplă asta. Când nu te simţi bine, banii nu înseamnă nimic“, a mărturisit Masked Wolf.

De asemenea, i-ar plăcea să îşi deschidă o şcoală de mentorat prin care să îi ajute pe noii artişti, mai ales în contextul în care, aşa cum a mărturisit în mai multe rânduri, el nu a avut un sprijin sau un grup la începuturile în cariera de rapper, ci a făcut totul mai mult singur. „Unul dintre ţelurile mele este să fiu consacrat în industrie şi să îi ajut pe artiştii tineri. Mi-ar plăcea să am un loc al meu, de mentorat“, a dezvăluit rapperul.

Masked Wolf a urcat pe scenă în ultima zi de festival, care a lăsat în aer un val de nostalgie. Dacă în prima şi a doua zi oamenii începuseră să plece chiar şi înainte de a se da stingerea, majoritatea pentru a nu prinde aglomeraţie în mijloacele de transport, în ultima seară mulţimea abia păşea agale în drum spre casă.