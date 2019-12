Topul celor mai enervante cântece de Crăciun VIDEO

Copertă Mariah Carey:„All I want for Christmas is you“ a fost desemnată cea mai enervantă piesă

Hitul „All I Want for Christmas is You“, interpretat de cântăreaţa americană Mariah Carey, a fost desemnat cea mai enervantă melodie de Crăciun, scrie Variety.

„All I Want for Christmas is You“, lansată în 1994, este cea mai difuzată melodie în perioada sărbătorilor în Marea Britanie, dar şi în restul lumii.

Potrivit sondajului, realizat de compania de telefonie mobilă Huawei, care a vrut să afle ce piesă a vacanţelor de iarnă urăsc cel mai mult englezii, a doua cea mai enervantă melodie din perioada sărbătorilor de iarnă a fost votată „Do They Know It’s Christmas?“, hitul din 1984 al grupului Band Aid, scris special pentru o acţiune caritabilă care îşi propunea să combată foametea din Etiopia.

Top 10 cele mai enervante cântece de Crăciun:

1. „All I Want for Christmas is You“ - Mariah Carey





2. „Do They Know It’s Christmas?“ - Band Aid

3. „I Wish It Could Be Christmas Everyday“ - Wizzard





4. „Merry Xmas Everybody“ - Slade





5. „Last Christmas“ - Wham!





6. „Fairytale of New York“ - The Pogues and Kirsty MacColl

7. „Baby It’s Cold Outside“ - Tom Jones & Cerys Matthews





8. „Santa Claus is Coming to Town“ - Jackson 5





9. „Santa Baby“ - Eartha Kitt





10. „Jingle Bells“ - Andrews Sisters