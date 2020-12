Robbie Williams vrea să înfiinţeze o nouă trupă. Ce alte planuri are cântăreţul

Robbie Williams plănuieşte să înfiinţeze o nouă trupă şi să deschidă o galerie şi un club de noapte în Berlin

Cântăreţul britanic Robbie Williams plănuieşte să înfiinţeze o nouă trupă şi să deschidă o galerie şi un club de noapte în Berlin, unde va fi DJ, a declarat el pentru DPA.

"Înfiinţez o trupă şi voi fi DJ. Şi vreau să închiriez un spaţiu în Berlin în care va fi galeria unde îmi voi expune lucrările de artă în timpul zilei, iar seara va fi club de noapte precum Berghain", a declarat el.

El a precizat că plănuieşte să colaboreze cu muzicienii şi producătorii australieni Flynn Francis şi Tim Metcalfe, potrivit cotidianului Bild.

Williams a afirmat că încă nu are un nume pentru trupă dar că au deja nişte cântece pregătite.

Nu este clar care sunt datele pentru aceste proiecte şi Williams a mai declarat pentru DPA că pandemia i-a întârziat planurile.

Pe lângă Berlin, Williams a spus că i-a în considerare şi Tokyo ca posibilitate pentru a-şi dezvolta proiectele.

Williams, care a devenit celebru ca membru al formaţiei Take That, pe care a părăsit-o acum 25 de ani, a lansat melodia "Can't Stop Christmas".

Anul trecut, el a lansat un album pentru a marca sezonul festiv, numit "The Christmas Present", care este disponibil cu noul cântec.