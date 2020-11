EXCLUSIV. Ziggy Marley: „Dragostea este singura şansă de a face lumea mai bună”

Bob Marley, care s-a stins din viaţă în 1981 la doar 36 de ani, este considerat unul dintre cei mai influenţi muzicieni din istorie, fiind şi un simbol al culturii şi identităţii jamaicane. Bob Marley a avut 12 copii, Ziggy, născut pe 17 octombrie 1968, fiind cel mai vârstnic băiat. A înregistrat până acum opt albume cu trupa familiei, Ziggy Marley and the Melody Makers, şi şapte albume solo.

La sfârşitul anilor 1970, Ziggy şi fratele său Stephen au participat la mai multe concerte ale lui Bob Marley. În 1979, Ziggy şi fraţii săi Sharon, Cedella and Stephen au format grupul The Melody Makers, iar prima melodie înregistrată s-a numit "Children Playing in the Streets", fiind compusă în 1975 chiar de către Bob Marley. Împreună cu fratele său Stephen, Ziggy a cântat şi la funeraliile tatălui său în 1981.

După moartea lui Bob Marley, Ziggy a început să concerteze în locul tatălui său cu The Wailers.

„Conscious Party”, albumul scos cu The Melody Makers în 1988, a fost un succes global şi i-a adus un premiu Grammy. Trupa The Melody Makers s-a destrămat în 2002, iar din 2003 Ziggy Marley şi-a lansat cariera solo. Primul său album solo, Dragonfly, a fost lansat în aprilie 2003, iar melodia „Rainbow in the Sky” a fost cântată împreună cu celebrii Flea şi John Frusciante de la Red Hot Chili Peppers.

În 2008, Ziggy Marley a realizat un duet cu Donna Summer pentru albumul acesteia intitulat Crayons. În 2013, Ziggy Marley a câştigat un premiu Emmy pentru cântectul „I love you too”, iar în 2017, a primit prestigiosul Premiu George şi Ira Gershwin de la UCLA.

Ziggy Marley este atât un artist de top, cât şi un filantrop dedicat: a fondat organizaţia Unlimited Resources Giving Enlightenment (URGE), ce îşi focalizează eforturile pentru a ajuta copiii de pe glob, în special din Jamaica şi Etiopia.

Ziggy Marley a realizat un cover al hitului „Drive” al celor de la The Cars pentru filmul 50 First Dates al lui Adam Sandler.

De-a lungul carierei sale, Ziggy Marley a realizat duete cu artişti faimoşi precum Sting sau Sean Paul.

În 2016, Ziggy Marley a apărut în cunoscutul serial Hawaii Five-0.

Până acum, Ziggy Marley a câştigat opt premii Grammy, având alte şapte nominalizări.

Bob Marley jucând fotbal cu fiul său Ziggy FOTO: Adrian Boot © Fifty-Six Hope Road Music Ltd

Care este prima amintire pe care o aveţi legată de tatăl dumneavoastră?

Cred că primele amintiri sunt legate de meciurile de fotbal pe care le jucam cu tata pe stradă. Tatălui meu îi plăcea mult fotbalul.

Care este cea mai specială amintire legată de Bob Marley?

Sunt mai multe amintiri deosebite, dar una dintre cele mai speciale amintiri este legată de călătoria pe care am făcut-o cu tata şi cu fratele meu Stephen în Zimbabwe, pentru a sărbători independenţa ţării faţă de Marea Britanie. A fost călătorie foarte specială şi lungă, în 1980, dacă nu mă înşel. Să merg în Africa pentru prima oară şi să văd puterea muzicii tatălui meu a fost ceva extraordinar.

„Tata m-a învăţat să muncesc mult şi să fiu disciplinat în tot ce fac”

Ziggy şi Bob Marley în concert FOTO: Adrian Boot © Fifty-Six Hope Road Music Ltd

Care este cea mai importantă lecţie pe care aţi învăţat-o din viaţa tatălui dumneavoastră?

Să muncesc mult şi să fiu disciplinat în tot ceea ce fac.

Dacă ar trebui să îl descrieţi pe tatăl dumneavoastră într-o frază, care ar fi acea frază?

Mi-aţi pus o întrebare dificilă... Sunt multe fraze ce îmi vin în gând legat de tata, dar cred că cel mai bine îl descrie următoarea: „Un om bun”. Tata a fost cu adevărat un om bun.

De ce credeţi că „trebuie să fim rebeli pentru dragoste”?

Am încercat cu ura, cu violenţa, iar asta nu a făcut lumea mai bună. În opinia mea, dragostea este singura şansă de a face lumea mai bună.

Faceţi muzică de mai multe decenii. Cum aţi reuşit să vă păstraţi nediluată pasiunea pentru muzică după atâţia ani?

Fiecare zi este un nou început pentru mine. Fiecare cântec nou pe care îl compun este ceva special, mă simt de fiecare dată ca şi cum ar fi pentru prima oară când compun. Iar asta îmi ţine mereu mintea motivată şi plină de pasiune şi entuziasm.

De ce sunteţi atras mai mult de partea spirituală a muzicii decât de beat-uri?

Cel mai bun mod prin care le poţi transmite mesajele oamenilor e prin vorbire, prin spiritualitate. Iar asta mi se pare esenţial pentru comunicarea cu umanitatea. Şi beat-ul este important, însă mesajul pe care îl transmiţi este mult mai important.

Cât de dificil a fost pentru dumneavoastră ca muzician să gestionaţi presiunea faimei tatălui dumneavoastră?

Nu a fost o problemă pentru mine. Ştiam cine sunt şi lucram împreună ca o echipă. Este ca la fotbal. Într-o echipă nu contează cine e starul, fiecare are rolul său acolo. Pentru mine a contat mereu efortul echipei. Iar familia noastră a fost şi este ca o echipă.

Pentru noul dumneavoastră album - Family Time - lansat în această vară, aţi colaborat cu mai mulţi prieteni speciali precum Sheryl Crow, Busta Rhymes, Alanis Morissette şi Jamie Lee Curtis. Cum a fost experienţa de a lucrat la acest nou album şi colaborarea cu vedetele-prieteni?

A fost o experienţă minunată să fac muzică împreună cu alţi artişti care îmi plac şi care mă inspiră. A fost ceva de neuitat să colaborăm, iar timpul petrecut împreună a fost ceva special. Toate momentele au fost speciale. Unele dintre cele mai amuzante momente au fost legate de participarea copiilor mei la realizarea acestui album.

O parte dintre veniturile realizate de pe urma acestui nou album vor merge la săraci.

Este ceva ce facem foarte des, să îi ajutăm pe cei sărmani. Uneori, când avem concerte, un dolar din preţul fiecărui bilet merge la organizaţiile caritabile. Este normal să îi ajutăm în mod regulat pe cei care au nevoie. Spiritul caritabil este o parte din viaţa mea de zi de zi.

„Îmi doresc ca într-un viitor apropiat să susţin un concert în România”

Ziggy Marley are nu mai puţin de 15 nominalizări la premiile Grammy FOTO: Tim Cadiente

În această toamnă, în memoria tatălui dumneavoastră, aţi scos o carte specială: „Bob Marley Portrait of the Legend”, ce conţine peste 150 de fotografii ce celebrează viaţa şi influenţa uriaşă în muzică a lui Bob Marley. Cât de intimă şi emoţională a fost pentru dumneavoastră selectarea acelor fotografii din arhivele familiei?

A fost emoţionant să selectez acele fotografii şi să realizez în acelaşi timp cât de tânăr era tata când a murit. Este foarte trist că tata a murit atât de tânăr... Ca să rezum, a fost bucurie şi tristeţe să aleg fotografiile din arhive pentru această carte.

Aveţi amintiri legate de români şi de România?

Din păcate, nu am ajuns până acum în România, însă din câte ştiu, românii sunt un popor cu multă pasiune pentru muzica de calitate. Îmi doresc ca într-un viitor apropiat să susţin un concert în România. Ar fi ceva minunat.

