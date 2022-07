EXCLUSIV Finn Wolfhard, actor „Stranger Things“: „Este un sezon matur, în care cauza groazei este corpul uman“

„Weekend Adevărul“: Aţi crezut vreodată că veţi ajunge atât de departe, până la sezonul 4?

Finn Wolfhard: Este incredibil că am ajuns la sezonul 4. N-am crezut că vom ajunge nici la sezonul 2 când am început. Nu pentru că am fi crezut că serialul nu e bun, dar chiar nu am ştiut că va fi atât de popular. Charlie Heaton îmi spunea zilele trecute că, înainte de a pleca acasă, la finalul filmărilor pentru primul sezon, i-a văzut pe Natalia Dyer şi pe Joe Keery. La momentul respectiv, nu ştiau niciunii dacă se vor revedea. A fost foarte emoţionant, pentru că nu ştiau ce va urma. Însă, după aceea, au fost convinşi că totul va merge bine. Acum am ajuns la sezonul 4 şi este uluitor.

Cu ce se deosebeşte sezonul 4 de celelalte?

Aş spune că sezonul 4 se îndreaptă mai mult către sfera adultă. Serialul poate fi vizionat în continuare de către toată lumea, dar, în fiecare an, totul devine mai înfricoşător şi mai matur. Acest serial este minunat şi pentru că, pe măsură ce personajele cresc, serialul se maturizează odată cu ele. Ai ocazia să creşti odată cu serialul, iar acest lucru este minunat. În acest sezon, groaza şi fiorii se intensifică, dar sunt amplificate şi aspectele amuzante şi tot restul. Chiar şi scenariştii au prezentat sezonul aşa: unul mai matur, în care cauza groazei este corpul uman.

Locuri noi, actori noi

Cum schimbă dinamica serialului noile personaje?

În fiecare an am avut şi personaje noi şi, de fiecare dată, suntem încântaţi de toţi aceşti oameni, pentru că ei ajung să facă parte din familia noastră. Din acest punct de vedere, anul acesta a fost incredibil. Joseph Quinn şi Eduardo Franco sunt doi dintre cei mai buni actori cu care am lucrat. Toţi cei adăugaţi distribuţiei au fost extraordinari şi au devenit parte integrantă a acestui serial, chiar şi acum, când suntem deja la sezonul 4. Să reuşeşti să apari acum şi să domini o scenă spune multe despre actorul respectiv.

Cum a fost acest sezon, când toţi actorii au fost împrăştiaţi în locaţii diferite?

A fost o perioadă lungă şi am filmat separat, în foarte multe locuri diferite, tot sezonul. Din fericire, i-am putut vedea pe toţi cei din distribuţie, deci a fost exact la fel. Însă este mult mai plăcut să vizionez serialul acum, pentru că pur şi simplu uit celelalte fire narative. Joe Keery şi cu mine schimbam mesaje despre ceea ce făceam fiecare acolo unde filmam. A fost incredibil. Eu eram uimit de ce-mi spunea el că filmează, iar el era uimit de ce-i spuneam eu că fac în New Mexico. A fost foarte distractiv şi cred că produsul final va fi uimitor.

Care sunt diferenţele între Hawkins şi California?

Acesta este primul sezon în care ieşim din Hawkins. O parte a poveştii se derulează în Rusia şi o alta în Lenora Hills, care este o suburbie din California. Locaţia din California sugerează o atmosferă de vară sau de vacanţă de primăvară. Avem şi un nou personaj, Argyle, interpretat de Eduardo Franco, care dă serialului un nou suflu incredibil. Eu am majoritatea scenelor alături de el şi, de fiecare dată, m-a făcut să râd. Eduardo a adus substanţă şi elemente comice în fiecare scenă, iar Argyle aduce o energie extraordinară serialului.

Horror & romance

Ne puteţi vorbi puţin despre anvergura impresionantă şi spectacolul din acest sezon?

Cu siguranţă este cel mai complex sezon, din toate punctele de vedere. Fraţii Duffer ne-au oferit roluri în care putem să strălucim ca actori. Discutam cu Shawn despre faptul că, sezonul acesta, fraţii Duffer ne-au creat tuturor un spaţiu actoricesc excelent. Odată ce-i oferi unui actor şansa de a face asta, nimic nu-l mai opreşte. I-au dat Mayei Hawke, cea care joacă în rolul lui Robin, nişte monologuri absolut incredibile. Joseph Quinn, care joacă în rolul lui Eddie, a avut parte de acelaşi gen de material. La fel şi Gaten Matarazzo, care îl interpretează pe Dustin. Au scris nişte roluri absolut uimitoare pentru toate personajele şi, când le dai actorilor ocazia de a se desfăşura aşa cum se cuvine, te vor uimi cu siguranţă. Cred că au făcut asta pentru toată lumea sezonul acesta. Toate platourile sunt uriaşe, studiourile sunt gigantice, cele mai mari pe care le-am văzut vreodată, dar sunt în egală măsură practice. Scenografia, la fel – am filmat şi scene sub apă sezonul acesta. Este cel mai complex sezon de până acum. Aştept cu nerăbdare să văd ce se va întâmpla în continuare.

Spuneţi-ne câteva cuvinte despre felul în care serialul reuşeşte să îmbine acţiunea cu umorul, componenta horror şi drama.

Unul dintre lucrurile la care fraţii Duffer sunt cei mai pricepuţi este să găsească echilibrul între diferite genuri. Acest lucru s-a văzut clar încă din primul sezon. Oricine poate accesa online catalogul pe care l-au creat pentru serial. Diferenţele de ton sunt clare. În fiecare sezon reuşesc să stăpânească cu şi mai multă dibăcie echilibrul între aceste genuri. Sezonul acesta este incredibil din punctul de vedere al acţiunii şi al comediei. Cu siguranţă că, în secret, sunt scenarişti de comedie. Au reuşit să echilibreze foarte bine secvenţele de dragoste şi dramă relaţională cu partea horror. Se pricep foarte bine să îmbine aceste elemente şi ele reprezintă principalele genuri ale acestui sezon. Le-a ieşit excelent.

Prieteni şi după filmări

Care a fost dinamica din platou când nu se filma?

Ne place să râdem. Eduardo Franco, Charlie Heaton, Noah Schnapp şi cu mine avem toate scenele împreună anul acesta şi ne-am apropiat şi în viaţa reală. Petrecem timp împreună în afara platourilor de filmări. De obicei, e ciudat. În Atlanta, era greu să petrecem timp împreună în afara platoului. Acum, însă, suntem doar noi patru. Ieşim împreună, iar Noah ne face mereu să râdem – intenţionat şi accidental. De cele mai multe ori, accidental. Tipul e incredibil de amuzant!

Care dintre partenerii cu care aţi filmat diferite secvenţe e cel mai probabil să vă facă să râdeţi?

Fraţii Duffers au scris un scenariu incredibil. Are de toate în el, dar Eduardo îi dă o savoare aparte. Este incredibil la improvizaţii. Rosteşte toate replicile din scenariu, dar, dacă mai tragem o dublă, înlocuieşte replicile, se joacă cu ele. Deviază de la scenariu şi nu ai de ales decât să-l urmezi. E genial! Şi Charlie e incredibil de amuzant, pentru că personajul lui e cât se poate de onest. Ne şi înţelegem foarte bine şi, uneori, îmi e greu să fac diferenţa între el şi personaj. În sezoanele trecute, aş fi spus Joe Keery. N-am nicio şansă să mă controlez când filmez cu el, dar el nu cedează niciodată, asta e partea proastă. Te simţi ca un idiot pentru că tu cedezi şi speri că asta i se va întâmpla şi lui într-o zi, dar nu se întâmplă niciodată.

Dacă aţi putea juca pentru o zi, în serial, orice alt rol în afară de cel al lui Mike, care ar fi acela?

Mi-ar plăcea să joc rolul lui Steve Harrington. Îmi place tare mult că Mike a devenit cu timpul un personaj mai amuzant şi că am ocazia să joc scene de comedie. Îl agreez şi pe Dustin Henderson. Dustin şi Steve sunt două personaje foarte amuzante, care îmbogăţesc serialul într-un fel în care eu n-aş putea niciodată. Întotdeauna mi-au plăcut rolurile comice, aşa că, aş spune că acestea ar fi opţiunile mele, dar sunt foarte apropiat de personajul meu, aşa că nu-mi imaginez că aş putea fi altcineva.

Cum se încadrează muzica în programul din timpul filmărilor?

Eu trebuie să ascult muzică. Nu rezist altfel. Am o rutină: în fiecare dimineaţă, mă urc în maşină şi ascult muzică până ajung pe platou. Fac acelaşi lucru şi la întoarcere. Nu ştiu dacă e ceva deliberat sau vine din subconştient, dar trebuie să o fac. Poate îmi găsesc inspiraţia pentru ziua respectivă în faptul că ascult muzică dimineaţa, iar apoi, asta mă ajută să mă descarc. E foarte important pentru mine. În timpul filmărilor am ascultat foarte mult o trupă numită Guided by Voices. Sunt din Ohio şi sunt grozavi. Au cântece de câte un minut, aşa că fiecare album are vreo 40 de piese. Îmi plac tare mult.

Un sezon înfricoşător

Ce vă încântă cel mai mult în acest sezon şi ce aşteptaţi cu nerăbdare să vadă publicul?

Sezonul acesta mă încântă partea horror, sunt multe chestii macabre. Cu siguranţă, este cel mai sângeros şi mai înfricoşător dintre toate. Îmi doresc ca serialul să le dea fiori celor care îl vizionează, într-un sens bun. Cred că va şi mişca oamenii, pentru că are o componentă emoţională puternică. Dar multe dintre scene sunt chiar înfricoşătoare. Sper ca publicul să le aprecieze.

Ne puteţi spune câteva cuvinte despre fanii serialului? De ce credeţi că sunt atât de fideli?

Avem fani devotaţi în toate colţurile lumii. În primul rând, cred că toate personajele sunt simpatice şi mulţi se vor regăsi în ele. Dar cel mai important este că e o poveste atemporală, deşi este plasată în anii ’80. Nu trezeşte nostalgie doar în rândul generaţiei acelei perioade, dar le reaminteşte tuturor despre nişte vremuri când lucrurile erau mai simple. E foarte interesant. În esenţă, facem un film de nouă ore. Astfel de lucruri erau foarte frecvente în anii ’80 şi ’90, acele blockbustere uriaşe pe care nu le mai vedem în zilele noastre. Dar, în loc de un film de două ore, noi facem unul de nouă. Şi îmi place foarte mult acest lucru. Cred că e un lucru după care oamenii tânjesc şi pe care îl doresc foarte mult.

„Mike n-are de ales şi trebuie să redevină lider“

Ce se întâmplă cu Mike la începutul sezonului 4?

În toate sezoanele, fiecare personaj se confruntă cu propriile traume din trecut. În acest sezon, Mike încearcă să fie cât mai normal şi se străduieşte să rămână pe un drum cât mai obişnuit. Încearcă, aşadar, să fie un adolescent obişnuit. În plus, are noi preocupări. Este posibil să fie ceva mai rebel în acest an. Este posibil să fie atras de punk sau heavy metal, dar, mai presus de toate, îi este pur şi simplu dor de Unsprezece şi vrea să iasă puţin din Hawkins ca să se bucure de vacanţă.

În privinţa lui Mike, cum au rămas lucrurile la finalul sezonului 3 şi cum începe acest sezon?

La finalul sezonului 3, Unsprezece pleacă din Hawkins şi, la începutul sezonului 4, Mike o vizitează în California, locul în care aflăm că s-a mutat în sezonul anterior împreună cu familia Byers. Îl reîntâlnim şi pe Mike, care parcă are o nouă şansă la viaţă şi este în clubul Dungeons & Dragons (n.r. – joc), din care mai fac parte şi alţi outsideri. El pleacă apoi să o viziteze pe Unsprezece, pe care nu a văzut-o de ceva vreme şi este nerăbdător să o reîntâlnească în California.

Iubirea, dincolo de aparenţe

Cum se descurcă în condiţiile în care îi este dor de Unsprezece?

Cred că îi este foarte dor de Unsprezece. Aflat în Hawkins, cu siguranţă că încă mai încearcă să se înţeleagă pe sine, experimentează în privinţa îmbrăcăminţii şi a altor lucruri şi se simte bine făcând-o, dar are în continuare o legătură foarte strânsă cu ea. Când are şansa să o viziteze, pleacă imediat la drum.

Vorbiţi-ne puţin despre dinamica dintre Mike şi Unsprezece şi despre ce se întâmplă când Mike ajunge în California.

Când ajunge în California, Mike se aşteaptă să o găsească pe Unsprezece distrându-se foarte bine, după cum ştia din scrisorile primite, dar descoperă că nu e deloc aşa. Unsprezece nu este acceptată la şcoală. Mike înţelege asta într-o oarecare măsură, dar nu în totalitate, pentru că, evident, Unsprezece a crescut într-un laborator şi, în acest sezon, aflăm nişte lucruri îngrozitoare despre trecutul ei. Sunt multe amănunte pe care publicul nu le ştie încă, după cum nu le ştiu nici Mike, nici restul personajelor. Unsprezece se confruntă cu propriul trecut şi, deşi o iubeşte, Mike se străduieşte să înţeleagă ce se află în spatele aparenţelor. În sezoanele precedente, personajele erau mai tinere şi am avut ocazia să le descoperim în întreaga lor complexitate fermecătoare. Acesta este, însă, primul sezon în care Mike începe să observe treptat şi partea întunecată a lui Unsprezece, în timp ce în sezoanele anterioare cred că nu o vedea decât ca pe o fetiţă cu superputeri. Acum, Unsprezece este mai întunecată decât a crezut el. Dar tot o iubeşte, îşi doreşte tot ce e mai bun pentru ea şi vrea să o salveze.

Cum aţi descrie povestea lui Mike din acest sezon din punct de vedere emoţional?

Mike are şi el o perioadă întunecată, dar ceea ce îmi place la acest sezon este faptul că preia din nou un rol de lider. Este interesant pentru că, în ultimele sezoane, Mike a mers pe drumul lui. În sezonul 3, a fost mai mult genul de adolescent tipic. Acum are mai multă intensitate, este lider şi devine el însuşi într-o mai mare măsură. În acest sezon, cred că nu are de ales şi trebuie să conducă.

Acelaşi Mike, doar cu o altă freză

Cum a influenţat lucrurile faptul că, acum, toată lumea este la liceu?

Mike nu este preocupat să devină unul dintre copiii populari. El e mulţumit să facă parte din grupul de outsideri. Pe de altă parte, Lucas vrea cu adevărat să fie un tip obişnuit şi nu un outsider, adică este cu totul altfel. Aşa că, din acest punct de vedere, grupul este destul de divizat.

Ce reprezintă clubul Hellfire?

La liceul din Hawkins există un nou club numit Hellfire, în care este şi Mike. Este un club Dungeons & Dragons, despre care toată şcoala şi tot oraşul cred că ar fi un club care îl venerează pe Satana. În realitate, nu este vorba decât despre un grup de tocilari care se adună după ore ca să joace Dungeons & Dragons. Dustin, Lucas şi Mike îl idolatrizează pe Eddie Munson, liderul clubului, care este un personaj nou-apărut în acest sezon. Totul merge până în punctul în care Mike îşi lasă părul să crească pentru a semăna mai mult cu Eddie, un mare anarhist. E freza cea mai heavy metal pe care a avut-o Mike până acum – arată în continuare ca o ciupercă, dar are o coamă în spate.

Cum a fost tranziţia către liceu a lui Mike, din perspectiva schimbării de vestimentaţie şi a evoluţiei costumelor?

A fost interesant, pentru că în ultimii câţiva ani am purtat tot timpul aceleaşi haine murdare din anii ’80. Acum, pe parcursul întregului sezon, purtăm cu toţii ţinute ceva mai mature şi mai altfel. La începutul sezonului, Gaten şi cu mine suntem îmbrăcaţi în tricourile cool de la clubul Hellfire. Este vorba despre un altfel de Mike, care începe să fie puţin mai liber. Îmi place mult asta. Cred că Mike e mult mai matur şi începe să înţeleagă cum stau lucrurile.

Credeţi că înţelege mai bine cine este? Cum vedeţi evoluţia lui?

În privinţa stilului, da, Mike începe cu siguranţă să înţeleagă mai bine cine este. Cred că îi şi pasă mai mult, pentru că, înainte, părea să o lase pe mama lui să-i aleagă hainele, iar acum începe să-şi creeze propriul stil. În sezonul 2, este cel care conduce misiunea de a-l găsi pe Will, cel mai bun prieten al lui, care a dispărut. El ajunge să găsească cu totul altceva atunci când o descoperă pe Unsprezece, de care se îndrăgosteşte. Mike este un outsider şi se îndrăgosteşte de cineva care este la fel ca el, dar din alt punct de vedere. Cu ajutorul lui Unsprezece îşi regăseşte prietenul, dar rămâne fermecat de ea. Pe parcurs, vedem cum se schimbă toate aceste personaje. Din sezonul 1 până în prezent, Mike a fost tot timpul implicat în evoluţia lui Unsprezece, şi invers. În acest sezon îl vedem redevenind un lider.

Cum este relaţia dintre Mike şi Will în acest sezon?

La început, legătura dintre ei pare să se fi întrerupt cumva. Mike nu se prea concentrează asupra lui Will, fiind mai degrabă preocupat de Unsprezece. Apoi, încep să se petreacă tot felul de lucruri şi se dovedeşte că Mike trebuie din nou să petreacă timp cu Will, iar asta îl face să realizeze că Will este, în continuare, cel mai bun prieten al lui. Cred că e o relaţie frumoasă.