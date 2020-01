Când are premiera în cinema comedia „Miami Bici“, despre doi români care fug după „visul american“

„Miami Bici“ este o producţie independentă şi primul proiect cinematografic ale cărui scenariu şi producţie poartă semnătura lui Codin Maticiuc, regia aparţinându-i lui Jesús del Cerro. Lungmetrajului i s-a alăturat şi Alex Coteţ, în calitate de co-scenarist. Totodată, Codin joacă şi rolul principal în film, alături de Matei Dima.

„Miami Bici“ este o comedie filmată în cea mai mare parte în Statele Unite, care urmăreşte călătoria peste ocean, plină de peripeţii, a lui Piciu (Codin Maticiuc) şi Bilă (Matei Dima). Ei pleacă la Miami în mijlocul iernii, pentru a trăi atât „visul american“, cât şi visul românesc de a se îmbogăţi rapid. Odată ajunşi în Statele Unite, cei doi intră într-o situaţie complicată din cauza lui Mişu, un român de cea mai joasă speţă, stabilit în Florida, care deţine afaceri suspecte.

Din distribuţie mai fac parte Florin Piersci Jr., Letiţia Vlădescu, Arami Malaise, Chloe Malaise, actriţa care s-a făcut remarcată în filmele „Existence“, „Dream Killer“ şi „A Christmas Carol“, dar şi Rene Toledo Jr, actor şi inginer de sunet care a lucrat de-a lungul timpului cu nume mari din industria muzicii, precum Gloria Estefan, Tony Bennett, Marc Anthony, Pitbull şi Miley Cyrus.

„Nu am muncit mai mult la nimic în viaţa asta. În acest film mi-am pus toate visurile, speranţele, sudoarea şi o mare parte din bani. Este un film făcut cu multă pasiune şi cu mulţi prieteni care au pus umărul. Ideea mi-a venit în timp ce mă aflam la Miami, în iarna 2017-2018, în casa unui prieten care s-a şi oferit să mă ajute. Atunci am scris şi primul draft al scenariului. M-am întors în ţară, am luat legătura cu Matei Dima şi cu Jesus şi de aici a început totul“, a povestit Codin Maticiuc.

„Comediile mi se par cel mai dificil gen, dar în momentul în care rezultatul este bun, nimic nu se poate compara cu o sală de cinema plină, care râde în hohote. Românii iubesc comediile, de aceea am ales să lucrez foarte mult aici. Am regizat şi produs în România foarte multe filme de acest tip, cu succes la public. Când am citit scenariul pentru «Miami Bici», mi-am dat seama că are toate elementele unei comedii de succes: actori foarte buni, scenariu excelent, dialoguri inteligente, acţiune şi locuri fascinante. Oamenii sunt principalul motiv pentru care eu fac filme. Iubesc să văd cinematografele pline şi să văd că ei se bucură de poveste, că urmăresc drumul personajelor, că se emoţionează şi se bucură“, a spus regizorul Jesus del Cerro.