Adrian Titieni este naratorul „România Sălbatică”, cel mai complex film documentar despre natura din ţara noastră

Povestea celui mai amplu, complex şi autentic proiect de film documentar despre România, a cărui premieră naţională va avea loc pe 30 iulie în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), va fi narată de nimeni altul decât de cunoscutul actor Adrian Titieni. Biletele pentru premiera de la TIFF au fost deja puse în vânzare.



Unul dintre cei mai prolifici actori români, cu peste 100 de roluri de film, teatru şi televiziune, Adrian Titieni va da glas imaginilor impresionante din România Sălbatică. Cunoscut de cinefili pentru apariţiile sale în numeroase producţii autohtone de succes (Poziţia copilului şi Ana Mon, amour – Călin Peter Netzer, Bacalaureat – r. Cristian Mungiu, Moon Hotel Kabul – r. Anca Damian), actorul a declarat la finalizarea înregistrărilor pentru filmul documentar produs de Dan Dinu şi Cosmin Dumitrache: „Simt admiraţie, respect şi recunoştinţă pentru realizatorii acestui proiect atât de important, necesar şi meritoriu. Sunt onorat şi copleşit de faptul că am fost invitat să fac parte din familia România Sălbatică. Spun aceste cuvinte cu emoţie şi speranţa de a mă fi ridicat la înălţimea aşteptărilor.”.

Puteţi asculta vocea actorului în trailer-ul proaspăt lansat al filmului.



Dincolo de imaginile fabuloase pe care documentarul le promite publicului, un alt element de autenticitate şi spectacol pe care România Sălbatică îl va aduce pe marile ecrane este coloana sonoră, prima din ultimele decenii compusă special pentru orchestră. Aceasta reprezintă o iniţiativă muzicală curajoasă, gândită de compozitorul Alexei Ţurcan şi înregistrată alături de Bucharest Film Orchestra, prima şi singura orchestră de studio-session din ţară.



Alexei Ţurcan este cunoscut pentru activitatea sa de peste 15 ani din cadrul trupei Travka şi semnează coloana sonoră a numeroase spectacole, scurtmetraje şi documentare din ultimii 10 ani, inclusiv a popularului Caisă, în regia lui Alexandru Mavrodineanu.



„Mie-mi place folclorul şi iubesc sonorităţile locale, neşlefuite, a fost o provocare să îmbin aceste elemente - clasic şi tradiţional, să am un storytelling sonor coerent pe imagine. Am cântat la tot ce se putea (acordeon, chitară, mandolă, ţambal sau fluier) şi la ce nu se putea (scânduri, oale, ţevi şi hârtie). Iar când mi s-au terminat instrumentele, am cântat cu vocea o mulţime de idei pe care le-am transpus ulterior în studio cu ajutorul unor invitaţi, maeştri ai instrumentelor lor.”, a declarat Alexei Ţurcan. Printre invitaţii speciali de care vorbeşte compozitorul se numără Raluca Stratulat (vioară şi violă), Mihail Grigore (violoncel), Ştefan Milutinovici (fluier, caval şi alte instrumente de suflat), Alex Avramovici (clarinet) şi Julian Ritter (bass clarinet).



Orchestra a fost dirijată de Tiberiu Soare, cu ajutorul partiturilor minuţios scrise de Corina Ciuplea, iar întreg procesul de sound-design a fost înlesnit de echipa profesionistă de la UNDA Recording, aceasta pregătind şi un set-up mobil care a făcut posibile înregistrările de orchestră în incinta studioului Electrecord, pentru ca într-un final Dan Georgescu să mixeze tot acest puzzle muzical.



„Din punctul meu de vedere, filmul România Sălbatică primeşte ceea ce merită cu adevărat - cele mai bune ingrediente locale, create de o echipă înarmată până-n dinţi cu nimic altceva decât pasiune şi dorinţa aprigă de a arăta lumii că avem cu ce.”, a mai spus Alexei Ţurcan.



Ioan Filip şi echipa Smart Sound Studios sunt cei care s-au ocupat de creaţia şi post-producţia sunetului, reuşind să completeze cu mult efort şi migală atmosfera sălbatică din cadrul filmului documentar, având deja multă experienţă în sunetul de documentar (Holy Father, Planeta Petrila, Totul nu va fi bine), dar şi de film de ficţiune (Ilegitim, Fixeur, Mariţa, Monştri).



Pe piesa centrală a filmului România Sălbatică se va auzi vocea Mădălinei Pavăl, o artistă desăvârşită care a adus folclorul din Bucovina pe ritmuri moderne, în muzica mainstream. A cântat şi colaborat mulţi ani cu trupa Subcarpaţi, iar anul trecut a lansat primul ei album, „Oamenii se fac dor”.



România Sălbatică este cel mai complex documentar dedicat naturii din ţara noastră şi promite publicului filmări în premieră pentru România, din regiuni spectaculoase şi greu accesibile, precum şi poveşti unice despre biodiversitatea ţării. Distribuit de Transilvania Film, va fi lansat în cinematografe în septembrie, în peste 50 de oraşe, nu înainte de a-şi începe călătoria prin ţară în luna august cu o serie de proiecţii-eveniment open-air.

