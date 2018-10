Un glumeţ şi-a scos iubita la vânzare pe eBay şi a primit o ofertă de 80.000 de euro. Cum a reacţionat femeia FOTO

Dale Leeks (34 de ani) a vrut să-i facă o farsă iubitei sale, Kelly Greaves (37 de ani), aşa că „a scos-o la vânzare“ pe eBay. Graţie descrierii amuzante şi numeroaselor oferte primite, anunţul a devenit în scurt timp viral.

„Prietenă de vânzare. Porneşte bine, dar apoi tot apar văicăreli de care nu mai pot scăpa. Nu are avarii, dar prezintă unele semne de uzură şi se vede că a fost folosită. Dimineaţa este foarte temperamentală, apoi se mai calmează, dar aş minţi dacă aş spune că se linişteşte complet. Aştept oferte sau un schimb cu un model mai tânăr“, a scris bărbatul pe eBay.

Anunţul a atras rapid atenţia şi în primele 24 de ore a fost vizualizat de 81.000 de internauţi, primind peste 100 de oferte, inclusiv una de peste 80.000 de euro. De asemenea, Leeks a declarat pentru Daily Mail că a fost asaltat cu mesaje de la „cumpărători“ în care era chestionat cu privire la diverse aspecte legate de prietena lui.

După 24 de ore însă, anunţul a fost şters, cei care deţin platforma eBay înştiinţându-l pe Leeks că sunt interzise astfel de anunţuri, fie ele şi în glumă.

Leeks, care este motociclist şi deţine o firmă de grădinărit, a dezvăluit şi că iubita nu s-a supărat când a aflat de glumă, ba chiar s-au amuzat împreună de mesajele primite. De fapt, anunţul bărbatului a fost o replică la farsă pe care i-o făcuse chiar iubita lui.

„În acea seară am ieşit să luăm cina şi efectiv eram bombardat de mesaje din toată Europa, dar şi din America şi Australia. Primele oferte şi mesaje au fost de la prietenii noştri, însă apoi lucrurile au scăpat de sub control. La un moment dat primeam câte un mesaj la fiecare 30 de secunde. Am primit sute de mesaje. M-a bufnit râsul şi m-a întrebat ce s-a întâmplat. La început nu eram sigur dacă să-i spun sau nu“, a povestit bărbatul.

Surprinzător, iubita lui a primit vestea foarte bine şi chiar l-a întrebat pentru ce sumă ar fi dispus să renunţe la ea şi dacă ar fi suferit ulterior. „I-am spus că aş fi fost rănit, dar probabil că aş fi plâns într-un Ferrari sau într-un Lamburghini, ceea ce nu e atât de rău. Şi ea mi-a răspuns pe măsură: «Dacă şi-a permis să mă cumpere cu o astfel de sumă, cu siguranţă noul proprietar are mulţi bani, iar eu o să am o viaţă luxoasă, deci tu pierzi». La început, nu a părut prea impresionată de farsa mea, dar pe măsură ce licitaţiile veneau s-a entuziasmat şi se întreba cam care ar fi suma maximă pe care cineva ar oferi-o pentru ea. Sigur că o iubesc enorm şi n-aş da-o pentru nimic în lume“.

Bărbatul a declarat că a primit foarte multe mesaje amuzante, dar care nu pot fi reproduse: „Unii m-au întrebat câţi proprietari a avut înainte, lucruri de genul acesta“.