Teo Trandafir, despre lupta cu kilogramele în plus: „Eram grasa poporului român. Colegii de breaslă făceau mişto de mine“

Teo Trandafir (52 de ani), una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România, este cunoscută pentru lupta pe care a dus-o cu kilogramele în plus. Vedeta şi-a făcut în urmă cu aproximativ 6 ani o operaţie de micşorare a stomacului, reuţind să obţină silueta pe care şi-a dorit-o.

Din mărturisirile făcute publicaţiei Elle.ro reiese că perioada adolescenţei a fost una perfect normală şi nu s-a confruntat cu un surplus de kilograme. Pentru Teo Trandafir lucrurile au început să se schimbe în jurul vârstei de 21 de ani.

„Undeva la 21 de ani am început să mă îngraş. Pentru început au fost 25 de kilograme, din ianuarie până în septembrie. Mi-am dat seama că nu mă pot opri. Nu era din cauza mâncatului şi asta mă speria. Cred că totul a avut o componentă hormonală. În momentul în care s-au schimbat anumite lucruri, şi am devenit femeie, brusc am început să o iau razna şi asta fără a modifica dozele de mâncare. Am stat şi m-am gândit în toate felurile. Nu mâncam mai mult decât altă dată, nu mâncăm la alte ore. Am continuat să mă îngraş, am ajuns la un moment dat la 140 de kilograme. Dar viaţa mi-a dat şansa exact atunci să fiu aleasă pentru asta”, a povestit Teo.

Deşi era una dintre cele mai populare şi mai îndrăgite persoane publice din România, aspectul său fizic nu se încadra în canoanele stricte de frumuseţe. Cu toate acestea, aspectul său a făcut-o să câştige şi mai mult aprecierea oamenilor.

„Multe dintre telespectatoarele noastre de atunci s-au identificat cu mine. Eram Grasa poporului român. Şi am avut norocul să fiu oarecum atipică şi extrem de familiară celor care mă urmăreau“, a adăugat Teo.

Deşi o prezentatoare TV de mare sucess, Teo Trandafir nu a fost scutită de criticile celor din jur.

„Colegii de breaslă nu făceau altceva decât să facă mişto de mine pe tema asta. Să zicem că aveam cu toţii un ciorchine de strugure. Şi fiecare lua câte un bob. Toată lumea se uita la mine. Sau dacă eu băgăm un bob de strugure în gură, toată lumea zicea «de-aia te îngraşi, că mănânci cu poftă». Ceea ce mi se părea nedrept. Pentru că eu mâncam cât mânca toată lumea. Şi nu cunoşteam sentimentul de poftă. Dar auzeam constant «nu mai mânca atât!». Până la un moment dat, când m-am enervat şi am zis: bun, Teo e grasă, Teo e grasă, Teo e grasă! Şi dacă nu mai e, ce mai facem? Pentru că tâmpită Teo nu e, mincinoasă nu e, hoaţă nu e. E grasă. Asta se poate remedia cel mai uşor. O trăsătură de caracter e mai greu de corectat. Pe când aşa, o chestiune fizică poate fi uşor trecută la bifate“, a povestit ea.

Teo Trandafir a renunţat să se lase influenţată de părerile celor din jur, a reuşit să slăbească, iar atingerea unui anumit număr de kilograme a încetat să mai fie o prioritate.

„Mi-am impus ca intelectul şi pregătirea pe care o am să fie cele care să mă preocupe. Şi am renunţat la chestia cu corpul pentru că altfel cred că o luam razna. Niciodată nu am suferit de depresie din cauza greutăţii. Frământările mele vin din altă zonă. Mi se pare că nu sunt în stare să fac destul, mi se pare că aş fi putut să mă port altfel în anumite circumstanţe, dar aspectul fizicul nu m-a deprimat niciodată”, a mai povestit prezentatoarea TV pentru Elle.ro.