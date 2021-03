Sharon Stone a fost abuzată sexual. Actriţa şi-a expus cel mai crunt secret

În cadrul unui interviu oferit recent, Sharon a discutat despre conţinutul noii sale autobiografii, The Beauty of Living Twice, în care a scris despre amintirile sale crunte, când ea şi sora ei, Kelly, au fost amândouă abuzate sexual .

Sharon şi Kelly au decis împreună să facă lumină cu privire la acel capitol întunecat din viaţa lor. „Am vorbit, în primă instanţă, cu mama şi ea mi-a scris o scrisoare despre cât de tulburătoare este această informaţie. Mi-a ţinut o teorie despre cât de îngrozitor şi ruşinos este acest subiect, ceva despre care nimeni nu vrea să vorbească"