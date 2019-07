R. Kelly pledează nevinovat pentru trafic sexual şi rămâne în arest. Câţi ani de închisoare riscă artistul

R. Kelly, în vârstă de 52 de ani, este acuzat în New York şi Chicago de infracţiuni cu caracter sexual.

Procurorii au cerut marţi ca el să nu poată fi eliberat pe cauţiune. „Riscul de obstrucţionare a justiţiei este real. Acest risc este crescut de faima şi puterea acuzatului. Cântăreţul are abilitatea de a influenţa şi intimida martorii şi victimele şi asta a continuat până astăzi“, potrivit news.ro.

Dacă va fi găsit vinovat, R. Kelly riscă o pedeapsă de cel puţin 15 ani de închisoare şi de maxim 195 de ani, doar privind acuzaţiile aduse lui în Chicago, scrie Variety.

De când a fost arestat joia trecută, el se află închis la Metropolitan Correctional Center din Chicago.

Avocatul lui, Steven Greenberg, susţine că R. Kelly nu ar părăsi ţara. „Spre deosebire de cântecului lui «I believe I can Fly», domnului Kelly nu îi place să zboare. Cum ar putea să fugă? Nu are bani (...) Nu există nicio dovadă că reprezintă acum un risc pentru minori“.

Primele acuzaţii la adresa lui R. Kelly au apărut în urmă cu mai mult de două decenii. În anii 2000, el a fost acuzat de pornografie infantilă. În 2008, a fost achitat, după ce femeia în cauză a refuzat să mai depună plângere.

În 1995, când avea 27 de ani, a fost căsătorit pentru scurt timp cu Aaliyah, care avea vârsta de 15 ani la acel moment. Un apropiat a declarat într-un documentar că a falsificat data de naştere a regretatei cântăreţe pe certificatul de căsătorie, ca ea să pară majoră. Anul trecut, au apărut informaţii că R. Kely a ţinut captive femei în ceea ce a fost numit un „cult sexual“.

Miniseria documentară „Surviving R. Kelly“, lansată în luna ianuarie a acestui an, face numeroase dezvăluiri, iar în urma difuzării ei de Lifetime mai multe femei au povestit incidente care l-au avut protagonist pe cântăreţul cu care Lady Gaga a spus că nu va mai colabora şi cu care compania Sony a încheiat colaborarea.

Avocatul lui R. Kelly, care a negat mereu acuzaţiile, este de părere că toate aceste femei mint şi că va reuşi să demonstreze asta.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: