Motivul pentru care fosta prezentatoare Magda Vasiliu a divorţat de al treilea soţ: „E o decizie luată cu maturitate”

“Orice mamă normală la cap, într-o situaţie ca a mea, nu mai ţine cont de nimic şi face alegerea cea mai bună pentru copilul ei, pentru familia ei. Acum, Vlad este bine şi asta contează. A avut o forţă extraordinară. Te uiţi la el, vezi cât e de senin, cât e de puternic. Toţi copiii care se confruntă cu boala asta o fac cu mult mai multă putere decât adulţii. El a avut mereu o forţă teribilă, nu l-am auzit să se plângă, nici după operaţia după boala cumplită şi nici, acum, după operaţia la femur.

Este genul de copil care are o ambiţie pe care eu nu am avut-o niciodată şi este prea târziu ca să o mai am. Dar l-a şi maturizat boala. Vara trecută era carne vie pe o mână, după ce a căzut cu bicicleta. Eu eram speriată, iar el, senin, îmi zicea că nu e mare lucru, că într-o săptămână îi trece. Suferinţa fizică nu îi provoacă niciun fel de reacţie, iar despre boală eu i-am explicat din start că este posibil să se întoarcă şi trebuie să fie pregătit. Eu îi voi fi întotdeauna alături, atât cât voi fi, şi împreună vom depăşi totul.”, a dezvăluit Magda Vasiliu.