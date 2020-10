Mircea Diaconu: „A opri omenirea, a închide tot e o formă de ipocrizie. Le-a picat bine multora, dar mai ales celor din zonele politice“

"Noile interdicţii nu sunt chiar noi. De ce ne mirăm? Sunt bâlbâieli naturale. Eu sunt pensionar şi nu mai joc de ani de zile, pe alţii i-a afectat mai tare, da. Dar din fericire la noi în ţară dacă nu mai poţi face ceva, faci altceva. Acum pare că s-au specializat unii pe cifre cu zecimale. Testările se fac în România pe zone de risc şi de focar. Deci cifrele nu cred că sunt reprezentative pentru această pandemie.

Ne sunt îngrădite nişte drepturi pentru că de la început s-a greşit. Noi ne-am comportat ca şi cum trăim ceva ce nu a mai fost. Domnii care decid ar trebui să mai deschidă câte o carte şi să afle că la finalul secolului 13 era noastră a venit un vapor din China de la Genova cu 2 marinari morţi şi în intervalul de un an a mai rămas 30% din populaţia Europei. De atunci natura naşte ritmic astfel de manifestări", a declarat Mircea Diaconu la Antena 3.

Actorul a continuat: "Prostia e următoarea: lumea nu trebuia oprită în loc pentru că aceste lucruri sunt ritmice ca şi cutremurile, trebuie luate ca atare. Nu trebuie să ne speriem şi să nu mai facem nimic pentru că e sfârşitul lumii, nu e sfârşitul lumii. Din păcate blocajele totale au dus la nişte goluri financiare, dezechilibre mondiale. E o enormă prostie şi ipocrizie şi noi continuăm cu aşa ceva. Sunt focare în care sunt concentrate multe cazuri, în rest în Horeca au fost câteva cazuri. De ce nu înţelegem asta?

A opri omenirea, a închide tot... e o formă de ipocrizie. Le-a picat bine multora şi din domeniul sanitar, dar mai ales din zonele politice. De ce Dumnezeu te apuci să blochezi un spital întreg... Lasă lumea să trăiască! S-a greşit când s-a oprit lumea pe loc."

Actorul a menţionat că el însuşi respectă toate regulile sanitare, însă e de părere că "distanţarea socială este o formulare tembelă".

"Izolând, blocând, amendând, s-au sărit toţi caii cu putinţă. Eu nu sunt afectat deloc de ce se întâmplă acum pentru că am grijă să mă spăl, port mască, am grijă să stau departe de ceilalţi şi am trecut de 70 de ani. Sunt în grupa de risc. Nu mă opresc din ceea ce am nevoie să fac, dar iau toate măsurile necesare ca să nu mă îmbolnăvesc. Distanţarea socială este o formulare tembelă.

România nu mai are acces la resurse, a trebuit să aducem măşti din Turcia, noi de ce nu putem face măşti pentru noi? Am vândut tot, nu mai avem acces la nimic! Suntem jalnici!", a spus Mircea Diaconu, potrivit antena 3.ro.